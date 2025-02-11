منصور بن زايد يلتقي مدير عام صندوق النقد الدولي على هامش القمة العالمية للحكومات

التقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، اليوم معالي كريستالينا جورجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، وذلك على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات 2025، التي تُعقد في دبي.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا المتعلقة بتعزيز التعاون بين دولة الإمارات وصندوق النقد الدولي.

كما تطرق الجانبان إلى مستجدات الاقتصاد العالمي، وناقشا سبل تعزيز الجهود الدولية لترسيخ نظام اقتصادي عالمي مستدام.

حضر اللقاء معالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي، وسعادة محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية.