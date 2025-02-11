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علوم الدار

حمدان بن محمد يلتقي رئيس حكومة إقليم كردستان

حمدان بن محمد يلتقي رئيس حكومة إقليم كردستان
11 فبراير 2025 20:59

التقى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم معالي مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان العراق الشقيق، وذلك على هامش أعمال اليوم الأول للقمة العالمية للحكومات 2025 في دبي.
وتناول اللقاء مجمل العلاقات الثنائية وتطورها الإيجابي في ضوء الرغبة المشتركة في اكتشاف مسارات جديدة تعزز التعاون البنّاء في مختلف المجالات، مع تأكيد أهمية العمل على تعزيز مستويات التبادل التجاري والسياحي وتشجيع الاستثمار وتهيئة المناخ المحفّز للمستثمرين، بما يدعم أهداف التنمية الشاملة والمستدامة للطرفين، ويخدم مصالحهما ويحقق طموحاتهما للمستقبل.
كما تطرّق اللقاء لأهمية النقاشات التي تحتضنها القمة العالمية للحكومات وما تسعى إلى تحقيقه من حشد التعاون ومضافرة الجهود من أجل تبادل الخبرات والتجارب الناجحة، والاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف مسارات التطوير، لتأكيد قدرة شعوب العالم على تخطي التحديات الراهنة وصُنع المستقبل الذي تنشده، والوصول إلى ما تصبو إليه من مستويات أرحب من النمو والازدهار.
كذلك استعرض الجانبان أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وعدداً من الموضوعات محل الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، ومعالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتقنيات العمل عن بُعد، ومعالي عبدالله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومعالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، ومعالي هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.

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القمة العالمية للحكومات 2025
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المصدر: وام
إقليم كردستان العراق
حمدان بن محمد
القمة العالمية للحكومات
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