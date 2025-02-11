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علوم الدار

«الفاو» تتعاون مع حكومة دبي لتعزيز السلامة الغذائية

عبد الحكيم الواعر
12 فبراير 2025 01:05

دبي (الاتحاد)

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قال معالي الدكتور عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة «الفاو» والممثل الإقليمي لإقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، إن الشراكة بين الفاو ودولة الإمارات تمتّد لأكثر من ثلاثة عقود، وشهدت تنفيذ العديد من المبادرات، التي أسهمت في تحقيق الأهداف المتعلقة بتحول النظم الغذائية والزراعية، كان آخرها إطلاق الخطة الرئيسية لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية. وأوضح معاليه، أن الفاو وقّعت اتفاقية تعاون مع حكومة دبي لتعزيز السلامة الغذائية، والحد من الهدر والفاقد من الغذاء، من خلال تبني سياسات فعّالة وآليات متطورة، لضمان استدامة الموارد الغذائية، وتحسين كفاءة سلاسل التوريد.

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