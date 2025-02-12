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علوم الدار

محمد بن راشد يبحث مع رئيس وزراء لاوس تعزيز العلاقات بين البلدين

محمد بن راشد يبحث مع رئيس وزراء لاوس تعزيز العلاقات بين البلدين
12 فبراير 2025 21:00

 التقى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وسموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، معالي سونساي سيفاندون رئيس وزراء جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية، وذلك ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2025، التي انطلقت في دبي أمس تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل»، وتختتم أعمالها يوم غدٍ الخميس.
وبحث صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ومعالي سونساي سيفاندون، العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين، مؤكداً حرص دولة الإمارات على تعزيز وتطوير التعاون البنّاء مع جمهورية لاوس الديمقراطية في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والتكنولوجية.
ورحّب سموّه بالضيف والوفد المرافق له، وثمّن مشاركتهم في أعمال القمة العالمية للحكومات 2025، والتي تعمل على الارتقاء بالعمل الحكومي إلى مستويات متقدمة، وتعزيز العلاقات والشراكات الإيجابية بين حكومات الدول، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة وضمان مقومات الازدهار للمجتمعات.
من جهته، أشاد معالي سونساي سيفاندون بالجهود المتميزة التي تبذلها دولة الإمارات والسياسات التطويرية التي تنتهجها، ورؤيتها نحو تحقيق التنمية المستدامة، والتي أصبحت نموذجاً يحتذى في المنطقة والعالم.
وعبر عن تطلعه إلى المزيد من التعاون بين بلاده ودولة الإمارات، منوهاً بالدور الإيجابي الملموس الذي تلعبه القمة العالمية للحكومات، بما لها من مكانة منصة فاعلة تسهم في تمكين حكومات العالم وتعزيز أدائها وتحفيز الشراكات المثمرة بينها.
حضر اللقاء سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، وسموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، والشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي.

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المصدر: وام
لاوس
القمة العالمية للحكومات
الإمارات
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