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علوم الدار

«بلاك سكاي» راعياً لحوارات «آيدكس»

أرشيفية
13 فبراير 2025 01:17

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت مجموعة أدنيك، مشاركة «بلاك سكاي» القابضة، الشركة الرائدة ضمن مجال المعلومات الفضائية، كجهة راعية داعمة لفعالية «حوارات آيدكس» المرتقبة خلال معرض ومؤتمر الدفاع الدولي (آيدكس) ومعرض الدفاع البحري (نافدكس) بين يومي 17 و21 فبراير في مركز أدنيك أبوظبي.
وتنظّم مجموعة أدنيك الدورة الكبرى حتى الآن من معرضي آيدكس ونافدكس بالشراكة مع وزارة الدفاع ومجلس التوازن، حيث سيشكلان منبراً لحشد عالمي رائد في قطاعي الدفاع والأمن، وبحضور نخبة من كبار صانعي القرار الحكوميين والدبلوماسيين والشركات العالمية، سيتمكن المبتكرون والشركات من بناء علاقات مع المستثمرين والتواصل مع المسؤولين التنفيذيين وإبرام شراكات جديدة.
وأضافت «حوارات آيدكس» و«حوارات نافدكس» منذ عقدها لأول مرة خلال الدورة السابقة من المعرضين، أضافت بُعداً جديداً لهما عن طريق رعاية النقاشات الرفيعة والريادة الفكرية. وستجمع دورة العام الحالي أبرز رواد قطاع الدفاع، بما يضم مسؤولين من المؤسسات العسكرية والمبتكرين وصانعي القرار الدوليين وقادة قطاع الأعمال لبحث أهم تحديات وفرص القطاع، مع التركيز على الابتكار والاستراتيجية والتعاون العالمي. 
وقال سعيد المنصوري، مستشار المعارض الدفاعية لدى مجموعة أدنيك: «تظهر مشاركة بلاك سكاي كجهة راعية داعمة لمعرضي آيدكس ونافدكس رؤيتنا المشتركة الرامية إلى توطيد التعاون وتسريع الابتكار في قطاع الدفاع».

آيدكس
معرض آيدكس
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أدنيك
معرض الدفاع الدولي
مؤتمر الدفاع الدولي
معرض ومؤتمر الدفاع الدولي
معرض الدفاع البحري
نافدكس
معرض نافدكس
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