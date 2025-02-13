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علوم الدار

حمدان بن محمد يلتقي رئيس مجلس إدارة مجموعة "علي بابا"

حمدان بن محمد يلتقي رئيس مجلس إدارة مجموعة "علي بابا"
13 فبراير 2025 21:28

التقى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم الخميس، جوزيف تساي، الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة "علي بابا" رائدة التجارة الإلكترونية في العالم، وذلك على هامش أعمال اليوم الختامي للقمة العالمية للحكومات 2025 في دبي. 
واستعرض سموّه مع مسؤول المجموعة العملاقة، الرائدة في مجالات تجارة التجزئة والتكنولوجيا، والحوسبة السحابية، أهم المستجدات في مجال التجارة الإلكترونية في ضوء التطور التكنولوجي العالمي، والاهتمام الكبير الذي توليه دبي بتوثيق علاقات التعاون وبناء الشراكات الاستراتيجية مع أهم وأكبر صُنّاع ورواد التكنولوجيا في العالم، انطلاقاً من حرصها على أن تكون شريكاً مؤثراً في صُنع مستقبل الاقتصاد الرقمي العالمي.

وأشار سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم إلى أن البنية التحتية الرقمية المتقدمة في دبي ومكانتها المتنامية كمركز عالمي للتجارة والابتكار تجعلها وجهة مثالية لشركات التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية العالمية التي تتطلع إلى توسيع أعمالها وانتشارها سواء في المنطقة أو خارجها، إذ تعد التجارة الإلكترونية رافداً مهماً من الروافد الداعمة لمستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 لاسيما الهدف الرامي إلى إضافة 100 مليار درهم إماراتي سنويًا إلى اقتصاد دبي من مشاريع التحول الرقمي بحلول العام 2033.

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تناول النقاش التقدم الذي يقوده الذكاء الاصطناعي في مجال تجارة التجزئة فضلا عن التقنيات المالية الجديدة، ودور الخدمات اللوجستية الذكية في تسريع نمو الأعمال، وكيفية تعزيز التقنيات المتقدمة للتجارة لتحقيق المرونة الاقتصادية والمساهمة في النمو المستدام.
حضر الاجتماع معالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي مطر الطاير المدير العام رئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات في دبي.
يُذكر أن جوزيف تساي شارك في القمة العالمية للحكومات وضمن يومها الختامي في جلسة حملت عنوان "البقاء للأذكى.. كيف يشكل الابتكار مستقبلنا"، تحدث خلالها حول مستقبل الذكاء الاصطناعي وأثره في دفع النمو الاقتصادي العالمي.

المصدر: وام
حمدان بن محمد
جوزيف تساي
علي بابا
القمة العالمية للحكومات
التجارة الإلكترونية
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