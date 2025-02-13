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علوم الدار

سيف بن زايد: الابتكار الرقمي جزء لا يتجزأ من مستقبل أجيالنا

سيف بن زايد خلال لقائه ديفيد بازوكي بحضور عمر العلماء (وام)
14 فبراير 2025 01:06

دبي (وام)

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التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، مع ديفيد بازوكي، الرئيس التنفيذي لشركة روبلوكس العالمية، وذلك على هامش القمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي.
وتناول سموه مع المسؤول الضيف، سبل تعزيز العمل المشترك بين المؤسسات من القطاعين العام والخاص بهدف تعزيز أمن وسلامة العالم الرقمي، ودعم التطور في مجال الألعاب والبرمجيات الموجهة للأطفال والنشء، وسبل تنمية المهارات الرقمية وقدراتهم التقنية.
كما تم تبادل وجهات النظر حول القمة العالمية للحكومات، وأهميتها في دعم جهود الحكومات حول العالم في التنمية المستدامة، وكونها منبراً عالمياً رئيساً للحوار وتبادل الرؤى والأفكار، بما يعود بالفائدة على المجتمعات كافة.
وقال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان عبر منصة «إكس» أمس: «سررت على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي، بلقاء ديفيد بازوكي الرئيس التنفيذي لشركة روبلوكس العالمية، حيث ناقشنا الدور الحيوي للتعاون المسؤول بين القطاعين الحكومي والخاص وآثاره الإيجابية في تعزيز أمن العالم الرقمي وسلامته في عالمٍ يتسارع ترابطه الرقمي يوماً بعد يوم».
وأضاف سموه: «الأمن الرقمي وتنمية المهارات التقنية للأطفال والنشء وإيجاد بيئةٍ محفزةٍ لإبداعاتهم، مسؤولية مشتركة بين الحكومات والقطاع الخاص، لضمان أن يكون التطور الرقمي جسراً للفرص، لا حاجزاً للتحديات، في زمنٍ أصبح فيه الابتكار الرقمي جزءاً لا يتجزأ من مستقبل أجيالنا».

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