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علوم الدار

«حق الليلة» تعزّز فرحة الأطفال في رأس الخيمة

سالم بن سلطان بن صقر القاسمي يشارك الأطفال فرحتهم بمناسبة «حق الليلة» (وام)
15 فبراير 2025 01:05

رأس الخيمة (وام)

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شارك الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني، رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي، الرئيس الفخري لفرع جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين في رأس الخيمة، الأطفال فرحتهم واحتفالاتهم بمناسبة ليلة النصف من شعبان «حق الليلة»، التي نظمها فرع الجمعية في منطقة الظيت في رأس الخيمة.
حضر الاحتفالية، ناعمة عبدالله الشرهان عضو المجلس الوطني الاتحادي، وسميه عبدالله بن حارب السويدي عضو المجلس الوطني الاتحادي، وخلف سالم بن عنبر، مدير عام جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في رأس الخيمة، ورائد الأعمال محمد صالح النعيمي، ونادية صالح النعيمي المديرة التنفيذية لفرع الجمعية في رأس الخيمة، وعدد من المسؤولين وعضوات الجمعية وأفراد المجتمع.
وتفقد الشيخ سالم بن سلطان والحضور القرية التراثية، التي أقيمت مواكبة لفعاليات الاحتفالية، وتبرز تراث الدولة وتنوع مرافقها وأقسامها المختلفة، لتكون مَعلَماً تراثياً من النواحي الإبداعية والجمالية، وتضمنت مجموعة من الصور والأدوات التراثية وبعض الأكلات الشعبية والمهن القديمة والحرف اليدوية.
وقال الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي: «إن الاحتفالات التراثية التي تقام في أرجاء الوطن بمناسبة ليلة النصف من شعبان «حق الليلة»، موروث شعبي يحظى بمشاركة واسعة من قبل الأطفال، ويتيح لهم فرصة مثالية للتواصل مع جذورهم، وتكوين رؤية أوضح عن تاريخهم وهويتهم الثقافية، وقضاء أوقات مملوءة بالفرح في نفس الوقت».
وأضاف: «إن فعالية حق الليلة تُعد من أهم العادات والتقاليد الإماراتية العريقة، لذا تحظى باهتمام العديد من المؤسسات والهيئات الحكومية في كل عام، مشيراً إلى أن الحفاظ على الموروث الشعبي والتراثي من أهم عوامل التقدم والنجاح لأي مجتمع».
من جانبها، قالت نادية صالح النعيمي، إن الاحتفالية تأتي في إطار حرص إدارة الجمعية على التواصل مع المجتمع والمحافظة على التراث الشعبي وتقوية الروابط المجتمعية من خلال إحياء التقاليد المحلية بما يتوافق مع الأهداف الإستراتيجية للجمعية.

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