تفاهم بين «أبوظبي للبيانات الصحية» و«الصحة اللاتفية»

أبوظبي (وام)

وقّعت شركة أبوظبي لخدمات البيانات الصحية، التابعة لشركة M42 والمتخصصة في مجال حلول الرعاية الصحية الرقمية، مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة في جمهورية لاتفيا خلال القمة العالمية للحكومات في دبي. تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال الصحة الرقمية، وتوسيع التعاون في رقمنة قطاع الصحة، وتشجيع البحث العلمي وتبادل الخبرات بين دولة الإمارات ولاتفيا.

تستهدف مذكرة التفاهم 3 مجالات استراتيجية رئيسية، تشمل التحول الرقمي للرعاية الصحية باستخدام التقنيات المبتكرة مثل الذكاء الاصطناعي، وتبادل البحوث والمعرفة العلمية في مجالي الصحة والطب، ومشاركة أفضل الممارسات في حوكمة الصحة الرقمية.

كما سيتم التركيز على مبادرات مثل تبادل بيانات المرضى في الوقت الفعلي، ومشاريع الصحة العامة، وبحث علمي مشترك، وبرامج بناء القدرات.

وقع المذكرة معالي حسام أبو مرعي، وزير الصحة في لاتفيا، وكريم شاهين، الرئيس التنفيذي لمنصة الحلول الصحية الرقمية في مجموعة M42.

وقال معالي حسام أبو مرعي: «سعداء بتعزيز تعاوننا مع شركة أبوظبي لخدمات البيانات الصحية ومجموعة M42. أبوظبي معروفة بقيادتها في التحول الرقمي للقطاع الصحي، ونحن نتطلع للاستفادة من خبراتهم في تنفيذ حلول مبتكرة مثل تبادل بيانات المرضى في الوقت الفعلي، واستخدام الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية. هذه الشراكة تمنح لاتفيا فرصة لتعزيز نظام الرعاية الصحية عبر تبادل المعرفة وبحث علمي مشترك، بالإضافة إلى تعزيز حوكمة الصحة الرقمية وتحسين نتائج الرعاية الصحية في البلدين».

من جانبه، قال حسن جاسم النويس، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لمجموعة M42: «يؤكد هذا التعاون رؤيتنا المشتركة لبناء مستقبل مستدام في الرعاية الصحية. من خلال دمج خبراتنا في الحلول الصحية الرقمية المتقدمة، يمكننا تطوير أنظمة رعاية صحية ذكية وسهلة الوصول تركز على احتياجات المرضى. نواصل التزامنا بالتعاون مع وزارة الصحة في لاتفيا لتعزيز مرونة القطاع الصحي عالمياً».

بدوره، قال كريم شاهين: «نحن فخورون بتعزيز شراكتنا مع وزارة الصحة اللاتفية من خلال هذه المذكرة التي تركّز على التحول الرقمي للرعاية الصحية. من خلال توحيد جهودنا مع لاتفيا، سنقود الابتكار في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي وتبادل البيانات، مما يعزّز من تقدم حوكمة الصحة الرقمية في البلدين».