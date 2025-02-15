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علوم الدار

نهيان بن مبارك يعزي في وفاة الإمام التاسع والأربعين للطائفة الإسماعيلية

نهيان بن مبارك يعزي في وفاة الإمام التاسع والأربعين للطائفة الإسماعيلية
15 فبراير 2025 13:29

قدّم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، التعازي إلى صاحب السمو الأمير رحيم الحسيني، الآغا خان الخامس، الإمام الخمسين للطائفة الإسماعيلية، في وفاة والده الراحل، صاحب السمو الأمير كريم الحسيني، الآغا خان الرابع، الإمام التاسع والأربعين للطائفة الإسماعيلية.

جاء ذلك خلال لقاء معاليه، صاحب السمو الأمير رحيم الحسيني، الآغا خان الخامس، في ديوان الإمامة الإسماعيلية بالعاصمة البرتغالية لشبونة.

حضر اللقاء كل من سلطان علي ألانا، مدير صندوق الآغا خان للتنمية الاقتصادية، وعزيز ميرشانت، رئيس مجلس الطائفة الإسماعيلية في الإمارات والخليج.

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وعبّر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، عن خالص تعازيه ومواساته لعائلة الأغا خان وأتباع الطائفة الإسماعيلية حول العالم في هذا المصاب الجلل، مشيداً بالإسهامات الكبيرة التي قدّمها الفقيد في خدمة الإنسانية وتعزيز التنمية المستدامة.

وكان الراحل الآغا خان الرابع، قائداً عالمياً استثنائياً، ورمزاً للتسامح، والتنمية، والإنسانية، كرّس حياته لتعزيز التعليم والصحة والاستدامة، ولعب دوراً محورياً في تعزيز الحوار بين الثقافات والتعايش السلمي، وسيظل إرثه خالداً عبر مشاريعه وإنجازاته التي أثرت إيجابياً على حياة الملايين حول العالم، تاركاً بصمة دائمة في العديد من المجالات التي تسهم في تحسين جودة الحياة.

وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك، حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون مع الإمامة الإسماعيلية، واستمرار الشراكة في مجالات التنمية والتعايش المشترك، مشدداً على أهمية مواصلة المسيرة التي بدأها الفقيد، والتي تهدف إلى تحسين حياة المجتمعات وتعزيز الاستقرار والسلام العالمي.

المصدر: وام
نهيان بن مبارك
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