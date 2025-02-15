بتوجيهات وتحت رعاية محمد بن راشد.. بطولة السلم للدراجات الهوائية تنظم «سباق السيدات»

بتوجيهات وتحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وبتنظيم المكتب الخاص لصاحب السمو حاكم دبي، ينطلق غداً الأحد سباق السيدات، الذي سيكون رابع وختام الدورة التاسعة لبطولة السلم للدراجات الهوائية، الأكبر من نوعها للسباقات المجتمعية في العالم على صعيد التنوع والجوائز المالية.

وأعلنت اللجنة العليا المنظمة برئاسة عمير بن جمعة الفلاسي، المدير العام للمكتب الخاص لصاحب السمو حاكم دبي، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، أن سباق السيدات، يشمل سباقين يضمان كافة فئات المشاركات، انطلاقاً من نفس النقطة في محمية المرموم الطبيعية، ولكن بفاصل زمني بين الانطلاقتين، وسيكون السباق الأول لمسافة 107 كم، مخصصاً للدراجات الإماراتيات، والسباق الثاني لمسافة 136 كم، مخصصاً لفئة النخبة من جميع اللاعبات المقيمات داخل الدولة، ولاعبات اتحاد مجلس دول التعاون الخليجي.

ومن المتوقع أن يشهد السباق الذي يقام برعاية الطاير للسيارات، مشاركة واسعة، في ظل تطور المستويات والأداء على مدار النسخ التسعة التي ساهمت في زيادة أعداد السيدات الممارسات لرياضة الدراجة الهوائية، واكتسابهن الخبرات المتراكمة من المشاركات السابقة في هذه البطولة، التي أصبحت مقصداً لتمكين ودعم رياضة المرأة.

واختارت اللجنة المنظمة مساراً داخل محمية المرموم الطبيعية، وفق أعلى المعايير الدولية لهذا النوع من السباقات، وبما يضمن أقصى درجات التحدي للمشاركات، إلى جانب تأمين جميع إجراءات السلامة، بالتعاون مع الجهات الحكومية من شركاء النجاح في تنظيم البطولة.

وأكد عمير بن جمعة الفلاسي، المدير العام للمكتب الخاص لصاحب السمو حاكم دبي، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، أن بطولة السلم وبتوجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، حرصت منذ بداياتها على إقامة سباقات مخصصة للمرأة، في إطار العمل على تمكينها في جميع المجالات في دولة الإمارات، وتحديداً على الصعيد الرياضي، فكانت سباقات السيدات حاضرة في جميع نسخ البطولة وعنصراً أساسياً نرى فيه أولوية وضرورة لتعزيز دور المرأة في المجتمع، والعنصر الأهم في تشجيع أفراد أسرتها على تبني الرياضة كأسلوب حياة أكثر صحة ونشاطاً وسعادة.

وأشار الفلاسي إلى أن اللجنة المنظمة العليا للبطولة، استقبلت طلبات مشاركة بأعداد كبيرة من مختلف الجنسيات، تجعلنا نترقب متابعة واحد من أقوى سباقات السيدات على مدار النسخ التسعة لبطولة السلم للدراجات الهوائية، فيما جرى اختيار مسار السباق داخل محمية المرموم الطبيعية لمواصلة إبراز المعالم الخلابة التي تتميز بها، وتجعلها وجهة لمواطني الدولة والمقيمين والزوار على مدار العام.

يذكر أن الدورة التاسعة لبطولة السلم شهدت إقامة سباق «سيف الشرف» احتفاءً بمناسبة تخرج سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد راشد آل مكتوم، في أكاديمية ساندهيرست الملكية في المملكة المتحدة مؤخراً ونيله «سيف الشرف» لفئة الطلاب الدوليين والمركز الأول في الدراسات العسكرية الأكاديمية والتطبيقية ليصبح أول خريج إماراتي يحصل على هذين التقديرين معاً، وتم تخصيصه للدراجين الإماراتيين الهواة في شهر ديسمبر الماضي، فيما حمل السباق الثاني اسم «سباق ديوان سمو حاكم دبي» لفئة النخبة الرجال، والذي انطلق من عند مبنى ديوان صاحب السمو حاكم دبي، في حي الفهيدي التاريخي، ولمسافة 193 كلم، مروراً بعدد من أبرز معالم دبي في شهر يناير الماضي، فيما أقيم الأسبوع الماضي السباق الصحراوي في مسار خاص ضمن محمية المرموم الطبيعية.

وتقام البطولة بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين وهم: شرطة دبي، وبلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، ومجلس دبي الرياضي، والمكتب الإعلامي لحكومة دبي، وقناة دبي الرياضية، واتحاد الإمارات للدراجات الهوائية (الحكم العام)، ودبي فيلم.