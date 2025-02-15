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علوم الدار

منصور بن زايد يستقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الروسي

منصور بن زايد يستقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الروسي
15 فبراير 2025 20:10

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، اليوم في قصر الوطن بأبوظبي، معالي دينيس مانتوروف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لروسيا الاتحادية والوفد المرافق له.

وتبادل سموه ومعالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الروسي الأحاديث الودية، وبحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية وتطويرها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة، ويعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين.

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حضر اللقاء، معالي خالد محمد بالعمى محافظ المصرف المركزي، والدكتور محمد أحمد الجابر سفير دولة الإمارات لدى روسيا الاتحادية، وعدد من المسؤولين.

المصدر: وام
منصور بن زايد
روسيا
نائب رئيس مجلس الوزراء
دينيس مانتوروف
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