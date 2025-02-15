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حاكم أم القيوين يحضر أفراح مسفر والمنصوري

حاكم أم القيوين يحضر أفراح مسفر والمنصوري
15 فبراير 2025 21:24

حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، مساء اليوم، حفل الاستقبال الذي أقامه علي أحمد المنصوري، بمناسبة زفاف نجله «سيف» على كريمة خلفان أحمد مسفر رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أم القيوين.
حضر الحفل، الذي أقيم في قاعة الاتحاد بأم القيوين، معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار، والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة الحكومة الذكية، والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين، وناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري، وسيف حميد سالم مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين. 
وبارك صاحب السمو حاكم أم القيوين وسمو ولي عهده للعروسين وذويهما متمنيين لهما حياةً زوجية سعيدة.

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