جامعة الشارقة تنظم المنتدى الخامس للمرأة

الشارقة (وام)

تنظم جامعة الشارقة «المنتدى الخامس للمرأة في البحث العلمي» يوم 20 فبراير الحالي تحت شعار «قوة.. معاً نبتكر لنشكّل المستقبل»؛ بهدف دعم المرأة في مجال البحث العلمي على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، مع تسليط الضوء على أبرز التجارب للباحثات، وجهودهن في خدمة المجتمع.

كما سيتم الإعلان عن الفائزين بجائزة أفضل بحث علمي، من 297 ورقة بحثية قدمت من 260 جامعة حول العالم.

ويقدم المنتدى أكثر من 40 منحة بحثية للباحثات الفائزات ضمن أربع فئات تتناول أهم الموضوعات والتحديات في مجالات العلوم الصحية، والهندسة الطبية الحيوية، والتكنولوجيا، والقانون والشريعة والدراسات الإسلامية، بالإضافة إلى مجالات الفنون الجميلة والتصميم، والآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، والاتصال وإدارة الأعمال.