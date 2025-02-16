صنعت بأيد إماراتية.. "كالدس" تعتزم إطلاق 7 منتجات دفاعية جديدة في آيدكس 2025

تعرض شركة "كالدس" الإماراتية المتخصصة في تصميم وتصنيع وتطوير المنتجات الدفاعية أحدث منتجاتها وأنظمتها العسكرية خلال مشاركتها في الدورة السابعة عشرة من معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2025"، الذي يقام في الفترة من 17 إلى 21 فبراير الجاري في مركز "أدنيك" أبوظبي الوطني.

يمثل جناح "كالدس" في المعرض محطة رئيسية لتسليط الضوء على قدرات دولة الإمارات المتقدمة في قطاع الصناعات الدفاعية، ودعوة المختصين وصناع القرار لاستكشاف مستقبل واعد من الابتكار والإنجاز.

تتضمن مشاركة "كالدس" الإعلان لأول مرة عن مجموعة من الابتكارات منها الآلية 8x8 الجديدة المصممة لتحمل أقسى الظروف لمختلف العمليات، ذات الدفع الثماني والمصممة والمصنعة بالكامل في مصانع الشركة بأيد إماراتية، حيث تعتبر من أحدث الآليات من نوعها في العالم والأولى من حيث التصميم والتصنيع في المنطقة، مما يعكس القدرات التصنيعية والتطويرية للشركة الإماراتية والتي تنافس بمنتجاتها في السوقين المحلي والعالمي، بالإضافة إلى الآليات المدرعة "MATV004 وMATV 001" اللتين تتميزان بالحماية المدرعة العالية مع سهولة الحركة والدمج مع مختلف أنظمة المهام العسكرية، وحمل المنظومة الصاروخية "الحداه" ومنظومات أخرى على الآلية MATV004.

وستعلن الشركة عن منظومة قاذفة الصواريخ الجديدة "برق" التي تتميز أيضاً بسهولة الحركة، وكثافة النيران، مع العديد من التقنيات التكنولوجية المتطورة وكذلك آلية "الوشق" الاستطلاعية ذات الدفع الرباعي والمزودة بتقنيات رصد حديثة بحركة مرنة عالية.

إلى جانب ذلك، تقدم "كالدس" أنظمة دفاعية متطورة مثل منظومة "برج" 35 ملم، بسبطانة ثنائية مخصصة للدفاع الجوي القريب، والمثبتة على آلية "الوحش" 8x8، ومنظومة برج المدفع عيار 155 ملم، "لهب" التي تُعد الأولى من نوعها في المنطقة.

وقال الدكتور خليفة مراد البلوشي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "كالدس": "إننا نفخر بمشاركتنا في آيدكس 2025 الذي يُعد حدثاً استثنائياً ومنصة استراتيجية تجمع قادة الصناعات الدفاعية من جميع أنحاء العالم، مع صناع القرار والوفود الرسمية".

وأضاف أن هذه الدورة تحمل أهمية خاصة، ليس فقط كونها الأكبر على الإطلاق ولكن لأنها تُتيح فرصة فريدة لاستعراض أحدث الحلول الدفاعية وتعزيز الشركات الاستراتيجية على المستويين المحلي والعالمي.

وقال إن جميع منتجات الشركة يتم تطويرها وتصنيعها بأيدٍ إماراتية مدربة وفق أعلى المعايير العالمية ما يعكس رؤية الدولة في دعم الصناعات الوطنية، وتأهيل وتدريب الكفاءات الوطنية، للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتشهد مشاركة الشركة أيضا توقيع عدد من اتفاقيات الشراكة مع شركات عالمية، لإنشاء خطوط إنتاج محلية ونقل التكنولوجيا المتطورة، في خطوة تعكس التزامها بدعم الكفاءات الوطنية، وتوطين الصناعات الدفاعية، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز الابتكار وبناء اقتصاد مستدام.