63 مليار درهم قيمة المنافع السكنية في أبوظبي

أبوظبي (وام)

بلغت قيمة المنافع السكنية التي تم صرفها في إمارة أبوظبي، خلال السنوات الخمس الماضية، أكثر من 63 مليار درهم.

فقد أنجزت هيئة أبوظبي للإسكان في السنوات الخمس الأخيرة العديد من المشاريع التي ساهمت في الارتقاء بقطاع إسكان المواطنين في إمارة أبوظبي مجسدة نموذجاً وطنياً رائداً في تكريس الجهود للعمل على تلبية احتياجات أبناء الوطن في ظل دعم القيادة الرشيدة المستمر لمسيرة تطوير القطاع. وذكرت «الهيئة» أن حزماً من المنافع السكنية التي تم صرفها تضمنت أكثر من 18.144 منحة أراضٍ سكنية، وما يزيد على 3727 مسكناً، وتقديم 22635 قرضاً، كما استفاد أكثر من 4004 من كبار المواطنين من الإعفاءات. وفي مقدمة المشاريع التي نفذتها «الهيئة» في السنوات الخمس الماضية إنجاز أعمال البنية التحتية لخمسة مشاريع سكنية، في مدينتي أبوظبي والعين، حيث تم إنجاز نحو 99.8% من أعمال البنية التحتية في مدينة الرياض التي توفر ما يقارب 26.000 أرض سكنية وجارٍ العمل على إنجاز المرحلتين الأخيرتين «السادسة والسابعة» جنوب الشامخة والتي تم البدء من خلالها في منح تراخيص البناء، ومن المتوقع الانتهاء من هذه المراحل في الربع الأول من هذا العام. وتعمل «الهيئة» في مدينة العين على إنجاز البنية التحتية في مشروع النود السكني، منطقة الفوعة «حي الليم» ومنطقة النباغ، وبلغت نسبة إنجاز أعمال المرحلة الأولى في مشروع النود السكني والتي تتضمن 3017 أرضاً سكنية نحو 93.16%، إلى جانب البدء في فتح تراخيص البناء في المشروع.

الفلاح السكني

أشارت «الهيئة» إلى تدشين توسعة مشروع الفلاح السكني مايو 2023، أحد مشاريع الحي الإماراتي المتكامل والتي شملت إضافة 899 فيلا سكنية جديدة بتكلفة تجاوزت 1.92 مليار درهم، وتدشين مشروع المغيرة السكني في منطقة الظفرة في مايو2021، والذي يمتد على مساحة 206 هكتارات تضم 410 فلل سكنية للمواطنين بتكلفة تبلغ 1.264 مليار درهم. فيما شهد شهر أكتوبر من عام 2020 تدشين مشروع السمحة السكني الذي يضم 250 فيلا سكنية للمواطنين بتكلفة تبلغ 674 مليون درهم، على مساحة تتجاوز 520 ألف متر مربع.