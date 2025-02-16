وزير الدولة لشؤون الدفاع: في الإمارات لا ينفصل الأمن عن الازدهار والابتكار

أبوظبي (وام)

أكد معالي محمد بن مبارك فاضل المزروعي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، أنه منذ عام 1993 تطور معرض «آيدكس» ليصبح أحد أبرز معارض الدفاع في العالم، ومنصة تجمع الدول وخبراء الصناعة والقادة العسكريين للحوار وعرض أحدث التقنيات وتعزيز الشراكات من أجل عالم أكثر أمناً. وقال، خلال كلمته الرئيسية في افتتاح مؤتمر الدفاع الدولي أمس، في قصر الإمارات بأبوظبي، إنه انطلاقاً من هذا الإرث من الضروري إدراك أن الأمن في العصر الحديث يتجاوز الدفاع التقليدي، ليشمل مرونة سلاسل الإمداد ونزاهة المعلومات والتوظيف الاستراتيجي لقدرات الفضاء. وأضاف أنه في عالم يمكن أن تؤدي فيه الاضطرابات العالمية إلى تعطيل سلاسل التوريد في لحظة، لم يعد الأمن مقتصراً على الحماية فقط، بل أصبح مرتبطاً بالجاهزية والقدرة على التكيف، فإن القدرة على استشراف المخاطر وتنويع شبكات الخدمات اللوجستية ودمج التقنيات المتقدمة هي العوامل التي ستضمن صمود الدول والصناعات في مواجهة التحديات. وأشار إلى أن هذا المؤتمر لا يكتفى بمناقشة هذه التحديات فحسب، بل يعمل على استكشاف مسارات جديدة لبناء سلاسل توريد آمنة ومستدامة تخدم قطاع الدفاع وتعزز الاستقرار العالمي.

ونوه بأن الأمن لم يعد اليوم محصوراً في ساحة المعركة؛ ففي العصر الرقمي أصبحت المعلومات المضللة قوة لها القدرة على تشكيل التصورات والتأثير في النزاعات. وقال: إن التحدي الذي نواجهه واضح، وهو كيف نحمي سلامة المعلومات في زمن يمكن فيه التلاعب بالمعلومات والبيانات بضغطة زر؟ وشدد على أن الحل يكمن في الاستباقية في تعزيز الدفاعات الرقمية واستخدام الذكاء الاصطناعي للكشف عن التهديدات، وتعزيز التعاون الدولي، وجميعها مجالات حليفنا الأقوى فيها هو الابتكار.

وقال: إن ما وراء حدود التقدم التكنولوجي يجب علينا أن نستعد لجبهة جديدة سريعة التطور هي مجال الفضاء، حيث ما كان في الماضي ميداناً للاستكشاف أصبح اليوم عنصراً أساسياً في الاتصالات والبنية التحتية الدفاعية والأمن العالمي.. وشدد على أن السؤال هنا ليس ما إذا كان الفضاء سيؤثر على الأمن، بل كيف نضمن استخدامه بشكل مسؤول واستراتيجي لصالح الإنسانية؟ وأضاف أن دولة الإمارات دائماً في طليعة الدول الداعمة للاستكشاف السلمي والابتكار في الفضاء، ومن خلال الشراكات والبحث والاستثمار نحن ملتزمون بصياغة سياسات تحقق التوازن بين التقدم والأمن.

وأكد معالي محمد بن مبارك فاضل المزروعي أنه في دولة الإمارات لا ينفصل الأمن عن الازدهار، وقال: «إننا وضعنا التكنولوجيا وتعزيز الابتكار وتقوية الشراكات في صميم رؤيتنا المستقبلية لعالم أكثر أماناً واستقراراً»، مشيراً إلى أن معرضي «آيدكس ونافدكس» باتا محفزين للتعاون، ومنصتين للأفكار الرائدة، وفرصة لبناء شركات ستحدد مستقبل الأمن العالمي.