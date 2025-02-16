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«طيران أبوظبي» تسلط الضوء على ريادتها في قطاع الطيران

«طيران أبوظبي» تسلط الضوء على ريادتها في قطاع الطيران
17 فبراير 2025 01:50

أبوظبي (الاتحاد) 
أعلنت شركة «طيران أبوظبي» مشاركتها في معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2025»، لتسليط الضوء على خدماتها النوعية والريادية في قطاع الطيران، ومساهمة مجموعة الشركات التابعة لها في ترسيخ مكانة إمارة أبوظبي كمركز عالمي رائد في قطاع الطيران.
وأوضحت «طيران أبوظبي» أن مشاركتها هذا العام ستكون استثنائية، بالنظر إلى جناحها الاستراتيجي، الذي يضم تحت مظلته لأول مرة، مجموعة الشركات التابعة لها، وهي المركز العسكري المتقدم للصيانة والإصلاح والعَمرة «أمرك»، وشركة جلوبال إيروسبيس لوجيستكس «جال»، وشركة ماكسيموس للطيران.

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آيدكس ونافدكس
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وقال نادر أحمد الحمادي، رئيس مجلس إدارة شركة «طيران أبوظبي»: «يعتبر معرض الدفاع الدولي (آيدكس 2025) من أهم الفعاليات العالمية الرائدة والمتخصصة على مستوى المنطقة والعالم، باعتباره يوفر منصة دولية للتواصل بين الشركاء في قطاع الصناعات الدفاعية في دولة الإمارات وخارجها، ما يجعل منه أحد أهم محركات النمو الاقتصادي التي تستقطب المهارات والخبرات لما تشكله من أهمية حيوية لاستدامة عمليات الابتكار والنمو في دولة الإمارات والعالم».
وأضاف: «تسعى (طيران أبوظبي)، من خلال مشاركتها، إلى الاطلاع على أحدث البرامج التقنية والأنظمة الذكية والرقمية في مجال الطيران، للاستفادة منها في عمليات التطوير والتحديث المستمرة لخدمات الشركة، إلى جانب تسليط الضوء على الخدمات المتطورة المتنوعة التي توفرها (طيران أبوظبي) والشركات التابعة لها في العديد من المجالات، فضلاً عن إتاحة الفرصة للمشاركين وزوار المعرض للتعرف على أحدث الخدمات المُطوَّرة التي تلبي تطلعات المتعاملين بجميع فئاتهم، وهو ما يعزز حرصنا على التنسيق المستمر مع شركائنا الاستراتيجيين في جميع المجالات، ومد جسور التواصل مع جهات القطاعين الحكومي والخاص لضمان تحقيق أفضل النتائج».
وأوضحت شركة «طيران أبوظبي» أنها ستستعرض من خلال منصتها في «آيدكس 2025» الخدمات المُتنوعة التي تقدمها كمزود رائد لخدمات الطيران، حيث تمتلك وتشغل أسطولاً مكوناً من 67 طائرة تلبي الاحتياجات المتنامية لقطاع النفط من عمليات البحث والإنقاذ، وعمليات إطفاء الحرائق في الإمارات ودول أخرى ونفذت أكثر من مليون ساعة طيران خلال العقود الخمسة الماضية بأعلى معايير الأمن والسلامة العالمية.
الصياة والإصلاح
أشارت إلى أنه سيتم كذلك عبر منصة «طيران أبوظبي» في «آيدكس 2025» استعراض الخدمات المتطورة التي تقدمها شركة «أمرك» التي تُشغل مركزاً متكاملاً لتقديم خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة، وتتضمن الحلول الهندسية، والتدريب الفني، وإدارة سلاسل الإمداد، وخدمات تعديل وتحديث أكثر من 35 نوعاً من الطائرات. كما تستعرض خدمات «جال»، إحدى أكبر الشركات المزودة لخدمات الصيانة والإصلاح في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي يعمل لديها أكثر من 5000 فني ومهندس يقدمون خدماتهم لما يزيد على 45 نوعاً من الطائرات.
كما تفخر الشركة باستعراض خدمات شركة ماكسيموس للشحن والدعم اللوجستي التي توفر حلولاً لوجستية متكاملة لدعم الشحن الجوي للبضائع الثقيلة والضخمة. وتقدم «ماكسيموس للطيران» خدمات شحن مخصصة، بالإضافة إلى حلول لوجستية متطورة لدعم القطاعات الحيوية، مثل النفط والغاز، والمعدات العسكرية، والإغاثة الإنسانية. تشمل خدماتها أيضاً إدارة سلسلة التوريد، والتخليص الجمركي، والتخزين، مما يضمن عمليات شحن سلسة وفعالة تمتد عبر الشرق الأوسط، وأفريقيا، وأوروبا، وآسيا.

قطاع الطيران
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