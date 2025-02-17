الثلاثاء 18 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حمدان بن محمد يستقبل وزير الدفاع الماليزي ويبحث معه سبل تعزيز التعاون الثنائي

حمدان بن محمد يستقبل وزير الدفاع الماليزي ويبحث معه سبل تعزيز التعاون الثنائي
17 فبراير 2025 19:59

استقبل سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم الاثنين، معالي محمد خالد نور الدين، وزير الدفاع في ماليزيا، وذلك على هامش أعمال معرض الدفاع الدولي آيدكس 2025 مع انطلاق دورته السابعة عشرة في أبوظبي.
خلال اللقاء، رحّب سموه بوزير الدفاع الماليزي، مؤكداً أن دولة الإمارات تتبنى نهجاً قائماً على التعاون البناء والانفتاح مع كافة الدول الشقيقة والصديقة، مشيراً إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين تشهد نموا متزايدا في ضوء الرغبة المشتركة في الارتقاء بمختلف مساراتها وضمن شتى المجالات. 

أخبار ذات صلة
نهيان بن مبارك: الإمارات قوة عالمية في الصناعات الدفاعية
خالد بن محمد بن زايد يشهد جانباً من فعاليات اليوم الثاني من معرضَي "آيدكس" و"نافدكس" 2025
آيدكس ونافدكس
تابع التغطية كاملة

واستعرض الجانبان سبل الارتقاء بأطر التعاون الثنائي في مجال تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا مع التأكيد على أهمية الاستمرار في النقاش والتنسيق حول الملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. 
كما تم، خلال اللقاء، التطرق إلى أبرز المستجدات الإقليمية والدولية، حيث أكد الجانبان أهمية توحيد الجهود لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة، ونشر مقومات السلام في مختلف ربوع العالم. 
حضر اللقاء الفريق الركن إبراهيم ناصر العلوي وكيل وزارة الدفاع، واللواء الركن مبارك سعيد غافان الجابري، نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرضي آيدكس ونافدكس 2025.

المصدر: وام
حمدان بن محمد
معرض آيدكس
آيدكس
وزير الدفاع
ماليزيا
آخر الأخبار
إغلاق المدارس جراء حريق في بنسلفانيا
الأخبار العالمية
إغلاق المدارس جراء حريق في بنسلفانيا
اليوم 20:48
النصر يستقبل أهلي صنعاء في ختام مجموعات «أبطال الخليج»
الرياضة
النصر يستقبل أهلي صنعاء في ختام مجموعات «أبطال الخليج»
اليوم 20:39
الإمارات ترحب باستضافة السعودية المباحثات بين الوفدين الروسي والأميركي
علوم الدار
الإمارات ترحب باستضافة السعودية المباحثات بين الوفدين الروسي والأميركي
اليوم 20:35
قضية سينر «على بعد ملايين الكيلومترات» من حالات المنشطات
الرياضة
قضية سينر «على بعد ملايين الكيلومترات» من حالات المنشطات
اليوم 20:00
«صُنّاع الأمل» تعلن تفاصيل حفل الختام وتتويج بطل نسختها الخامسة
الترفيه
«صُنّاع الأمل» تعلن تفاصيل حفل الختام وتتويج بطل نسختها الخامسة
اليوم 19:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©