حمدان بن محمد يستقبل وزير الدفاع الماليزي ويبحث معه سبل تعزيز التعاون الثنائي

استقبل سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم الاثنين، معالي محمد خالد نور الدين، وزير الدفاع في ماليزيا، وذلك على هامش أعمال معرض الدفاع الدولي آيدكس 2025 مع انطلاق دورته السابعة عشرة في أبوظبي.

خلال اللقاء، رحّب سموه بوزير الدفاع الماليزي، مؤكداً أن دولة الإمارات تتبنى نهجاً قائماً على التعاون البناء والانفتاح مع كافة الدول الشقيقة والصديقة، مشيراً إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين تشهد نموا متزايدا في ضوء الرغبة المشتركة في الارتقاء بمختلف مساراتها وضمن شتى المجالات.

واستعرض الجانبان سبل الارتقاء بأطر التعاون الثنائي في مجال تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا مع التأكيد على أهمية الاستمرار في النقاش والتنسيق حول الملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

كما تم، خلال اللقاء، التطرق إلى أبرز المستجدات الإقليمية والدولية، حيث أكد الجانبان أهمية توحيد الجهود لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة، ونشر مقومات السلام في مختلف ربوع العالم.

حضر اللقاء الفريق الركن إبراهيم ناصر العلوي وكيل وزارة الدفاع، واللواء الركن مبارك سعيد غافان الجابري، نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرضي آيدكس ونافدكس 2025.