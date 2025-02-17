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علوم الدار

حمدان بن محمد يستقبل رئيس جمهورية تتارستان

حمدان بن محمد يستقبل رئيس جمهورية تتارستان
17 فبراير 2025 20:18

استقبل سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم الاثنين، فخامة رستم نور علي مينيخانوف، رئيس جمهورية تتارستان الصديقة، وذلك على هامش فعاليات اليوم الأول لمعرض الدفاع "آيدكس" 2025، المقام في أبوظبي.

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ورحّب سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بضيف البلاد، وبحث معه سبل تطوير مختلف أوجه التعاون التنموي بين دولة الإمارات وجمهورية تتارستان بصفة عامة، بما في ذلك المجالات الدفاعية، وبما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.
وتطرق اللقاء إلى تطور معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2025" كمنصة عالمية لعرض أحدث ما توصلت إليه الصناعات الدفاعية من تقنيات وأنظمة وحلول مستدامة متطورة.
حضر اللقاء الفريق الركن إبراهيم ناصر العلوي، وكيل وزارة الدفاع، واللواء الركن مبارك سعيد غافان الجابري، نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرضي آيدكس ونافدكس 2025.  

المصدر: وام
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