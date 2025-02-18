بدور القاسمي تفتتح معرض الوظائف بالجامعة الأميركية

افتتحت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الجامعة الأميركية في الشارقة، معرض الوظائف 2025، بمشاركة 79 شركة من مختلف القطاعات.

وسجل في المعرض أكثر من 1500 من الطلبة والخريجين للاستفادة من الفرص التدريبية والوظيفية التي يوفرها المعرض، واستكشاف مسارات مهنية متنوعة عبر التواصل مع نخبة من مسؤولي التوظيف لفهم أعمق لمتطلبات سوق العمل المتغير.

وكان مكتب التطوير وشؤون الخريجين في الجامعة، قد نظم قبل المعرض أسبوع الإعداد المهني شارك خلاله الطلبة في سلسلة ورشات عمل لتزويدهم بالمهارات الوظيفية التي تساعدهم خلال المعرض، والتي ركزت على تطوير المهارات الأساسية مثل كتابة السيرة الذاتية، وتقنيات إجراء المقابلات، وبناء الهوية المهنية، مما ساهم في إعداد الطلبة لتحقيق أقصى استفادة من معرض الوظائف وترك انطباع إيجابي يعكس كفاءاتهم المهنية.

وأكد الدكتور تود لورسن، مدير الجامعة الأميركية في الشارقة، أهمية المعرض في دعم مسيرة الطلبة والخريجين المهنية من خلال تزويد طلبتنا بالمعرفة والمهارات اللازمة للتميز في سوق العمل، و يجسد المعرض شراكات الجامعة القوية مع مختلف القطاعات، ويشكّل منصة مهمة لربط الطلبة والخريجين بفرص حقيقية تسهم في رسم ملامح مستقبلهم المهني.

وقالت ريم بردان، المديرة التنفيذية لمكتب التطوير وشؤون الخريجين في الجامعة، إن المعرض، يوفر فرصًا تعزز قدرات الخرجيين وتفتح أمامهم آفاقًا جديدة في سوق العمل.

وشهد المعرض هذا العام إضافة نوعية من خلال إطلاق جناح التقييم المهني بالتعاون مع مؤسسة عبدالله الغرير، ضمن مبادرة "مسار الغرير"، وهي منصة توظف الذكاء الاصطناعي لتقديم إرشادات مخصصة حول المهارات المطلوبة والمسارات المهنية وفرص العمل، وهدف الجناح إلى تقييم المهارات التقنية والشخصية للطلبة والخريجين، ما ساعدهم على فهم نقاط قوتهم والجوانب التي يمكن تطويرها قبل الانخراط في سوق العمل.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات التطوير المهني في الجامعة من خلال منتدى التوظيف 2025، الذي يُعقد يومي 24 و25 فبراير في الجامعة تحت شعار "استشراف المستقبل - لمحة عن آفاق المهن"، ويتناول المنتدى في كلمته الرئيسية موضوع "الابتكار من أجل مستقبل أذكى"، مع التركيز على تأثير التكنولوجيا في تشكيل مستقبل العمل، إلى جانب جلسات نقاشية حول المهارات المطلوبة في العصر الرقمي ودور الابتكار في تعزيز الاستدامة.



