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خالد بن محمد بن زايد يلتقي فريق الإمارات «إكس آر جي» في المرحلة الثانية من طواف الإمارات 2025

خالد بن محمد بن زايد يلتقي فريق الإمارات «إكس آر جي» في المرحلة الثانية من طواف الإمارات 2025
18 فبراير 2025 18:04

شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، جانباً من منافسات المرحلة الثانية من طواف الإمارات 2025، الذي ينظِّمه مجلس أبوظبي الرياضي، بمشاركة 140 درّاجاً، يمثّلون 20 فريقاً عالمياً. وتابع سموه، خلال الزيارة، أداء المشاركين في سباق ضد الساعة الفردي، الذي يُقام في جزيرة الحديريات لمسافة 12.2 كم، ويُعد من أكثر المراحل تحدياً، إذ يتطلب تركيزاً عالياً، وقوة تحمّل كبيرة.
والتقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال الزيارة، عدداً من الدرّاجين المشاركين من فريق الإمارات «إكس آر جي»، حيث تبادل معهم الأحاديث حول تجاربهم في السباق، واطّلع على التحضيرات والتجهيزات الخاصة بالفريق. وأشار سموه إلى أهمية هذه الفعالية في ترسيخ دور الرياضة كنمط حياة صحي بين أفراد المجتمع، وتعزيز ريادة إمارة أبوظبي كوجهة عالمية لاستضافة كبرى البطولات الدولية في رياضة الدراجات الهوائية.

وأشاد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان بالتنظيم المتميّز للحدث الرياضي العالمي، والجهود التي تبذلها مختلف الجهات المنظِّمة المعنية، لضمان نجاح الفعالية في جميع مراحلها، مؤكّداً سموّه أن هذا يعكس التقدُّم الكبير الذي شهدته رياضة الدراجات الهوائية في دولة الإمارات، من حيث البنى التحتية المتطورة، والمرافق الرياضية الحديثة، وشبكات المسارات الآمنة، واستقطاب المواهب والخبرات العالمية المتميّزة في هذا المجال. واختتم سموه الزيارة بجولة اطّلع خلالها على المرافق اللوجستية والبنى التحتية الخاصة بالسباق، حيث تفقّد التجهيزات الفنية والتقنية التي تضمن سير فعاليات السباق وفق أعلى المعايير العالمية المتبعة في هذا المجال.
رافق سموه، خلال الزيارة، كلٌّ من معالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

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يُذكر أن طواف الإمارات، الذي يُعد السباق العالمي والوحيد في الشرق الأوسط المُدرَج ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات، يُقام على سبع مراحل بدأت في منطقة الظفرة وستُختتَم بمنطقة العين على قمة جبل حفيت في 23 فبراير الجاري، وتشمل أربع مراحل سريعة، ومرحلتين جبليتين، ومرحلة سباق ضد الساعة الفردي لمسافة 12.2 كم، حيث يبلغ إجمالي مسافة طواف الإمارات لهذا العام 1,013 كم.
كما تضمُّ النسخة الحالية مسارات متنوِّعة تُشكِّل مزيجاً يتيح لجميع الدرّاجين تحقيق أفضل مستوى أداء، إضافة إلى إبراز أهم المعالم السياحية والطبيعية لدولة الإمارات.
تجدر الإشارة إلى أن أبوظبي كانت قد تسلَّمت في شهر نوفمبر 2021 «شعار مدينة الدراجات الهوائية» من الاتحاد الدولي للدراجات، الهيئة العالمية المنظمة لرياضة ركوب الدراجات الهوائية، لتصبح بذلك أول مدينة آسيوية تحظى بهذا اللقب المرموق.

المصدر: وام
خالد بن محمد بن زايد
الإمارات
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