جواهر القاسمي تستقبل السيدة الأولى لإقليم زنجبار

الشارقة (وام)

استقبلت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، أمس، مريم مويني، السيدة الأولى، حرم فخامة رئيس إقليم زنجبار، وذلك في قصر البديع في إمارة الشارقة.

وبحثت الجانبان سبل تعزيز العمل الاجتماعي والتنموي المشترك، وكيفية الاستثمار في مستقبل المجتمعات عبر تمكين المرأة والشباب من المهارات والمعارف اللازمة، وتعزيز وحدة وترابط العائلة وحماية القيم النبيلة.

وقالت سمو الشيخة جواهر: «تعلمنا من تجربة إمارة الشارقة ودولة الإمارات أن بناء المجتمع السليم أساس لبناء الأمة والحضارة وتحقيق النجاح والتفوق، لذا تتصدر أولوياتنا تمهيد سبل التعاون بين مجتمعات العالم ومنظماته تحقيقاً للطموحات والأهداف المشتركة».

وأشادت مريم مويني بدور وجهود القيادة الرشيدة لدولة الإمارات المتحدة في احتضان ودعم ورعاية مختلف الفئات الاجتماعية، وبشكل خاص الأطفال والشباب والنساء، وتوفير البرامج والمبادرات التي تنمي مواهبهم وطاقاتهم، وتسهل شراكتهم في الريادة الاجتماعية والاقتصادية