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علوم الدار

«رَبْدان» نقطة تحول نوعية في الدفاع البحري

«رَبْدان» نقطة تحول نوعية في الدفاع البحري
19 فبراير 2025 02:02

جمعة النعيمي (أبوظبي)
قالت ريم الجنيبي، مديرة مشروع «ربدان»، وأول مهندسة إماراتية تدير مشروع زورق دفاعي، إنها انضمت إلى شركة أبوظبي لبناء السفن منذ 3 سنوات، واستطاعت أن تسلم المشروع  في وقت قياسي.
وأضافت: منذ حوالي سنتين، كان لشركة أبوظبي لبناء السفن حضور مميز في معرضي «آيدكس ونافدكس 2023»، وكانت لدينا تصاميم قوارب مركبة بطول 12 و16 و17 متراً. وفي معرضي «آيدكس ونافدكس 2025»، نحن فخورون ومتحمسون لعرض «رَبْدان» كطراز جديد كلياً من القوارب متعددة الأغراض، والتي سوف تكون نقطة تحول جذرية ونوعية في قطاع الدفاع البحري.

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آيدكس ونافدكس
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وأوضحت أن «ربدان» هو أول زورق بهذا الحجم، وتم تصميمه وبناؤه بالكامل في شركة أبوظبي لبناء السفن وطوله 45 متراً، ويتميز بمرونة وتنوع عاليين، مشيرة إلى أنه يمتاز بخيارات لتخصيص حجمه بين 40 و50 متراً حسب الحاجة.
كما تعاونت شركة أبوظبي لبناء السفن مع مجموعة من الشركاء المحليين والدوليين لتزويد الزورق بأنظمة متطورة للمهام والأسلحة، بحيث يكون جاهزاً لمواجهة كل التحديات البحرية.
وتابعت ريم الجنيبي: بدأنا مرحلة التصميم من أقل من سنة، وابتدأنا في البناء في سبتمبر، لافتة إلى أنه تم الانتهاء من المشروع في وقت قياسي. والأهم من ذلك أن كل عمليات البناء تم إنجازها في دولة الإمارات. وأكدت الجنيبي أن الزورق جاهز حالياً، للتسويق للعملاء المحليين والدوليين، وسيكون للزورق دور كبير في حماية سواحلنا ومصالحنا البحرية، لافتة إلى أن اسم الزورق الذي سيتم الإعلان عنه في معرضي «آيدكس ونافدكس» هو «ربدان».
الزورق «ربدان»
أوضحت الجنيبي، في حوار مع «مركز الاتحاد للأخبار»، أن الزورق 
مجهز بأنظمة متطورة للمهام العسكرية والقتالية، مثل المدافع الثقيلة والصواريخ، ونظام الحرب الإلكترونية، مشيرة إلى أنه ينفع لأكثر من مهمة والتي تشمل حماية السواحل والدوريات الاستكشافية.
قدرات الدورية 
يمتاز الزورق «ربدان» بأن له قدرة عالية في الاستطلاع البحري؛ بفضل الأنظمة المتطورة للمراقبة، ويُمكنه تحديد التهديدات بشكل سريع. وفيما يخص الحرب والمداهمة، تم تجهيز الزورق بأنظمة قتال متطورة تشمل المدافع الثقيلة والصواريخ، وتبلغ قدرته على المناورة في البحر بسرعة وكفاءة تعطيه أفضلية في تنفيذ الهجمات الدقيقة والعمليات السريعة.
أنظمة القتال
كما يمتاز بوجود المدفع الرئيسي بقياس 30 مم، ويمكن أن يرتقي إلى 40 مم، مما يعني أن الزورق «ربدان» يمتاز بقدرة عالية على الدفاع ضد أي تهديد قد يواجهه. كما أن المدافع الجانبية هي بسعة 12.7 مم، والتي تعتبر فعالة في الهجوم والدفاع القريب. ويمتاز الزورق بوجود قاذف الصواريخ MANSUP أو LOGIR، الأمر الذي يعطي السفينة القدرة على الهجوم على الأهداف البحرية والجوية.
الأبعاد والأداء
أوضحت الجنيبي، أن طول الزورق 44.2 متر ويمكن تمديده إلى 50 متراً، ويمتاز بالمرونة العالية في المناورة والتعامل مع المسافات. 
كما أن سعة الوقود تصل إلى 30 طناً وسعة المياه العذبة تصل إلى 15 طناً، مما يمكننا في البقاء في البحر لفترة طويلة دون الحاجة إلى التوقف للتزود بالوقود أو المياه.
ويمتاز «الزورق ربدان» بوجود هيكل فولاذي، قوي ويستطيع تحمل التحديات، بينما الهيكل العلوي من الألومنيوم، مما يساعد في تخفيف الوزن على الزورق ولا تأثير له على القوة.

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