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«التنمية الأسرية» تكرّم موظفيها المتميزين

«التنمية الأسرية» تكرّم موظفيها المتميزين
19 فبراير 2025 02:02

أبوظبي (الاتحاد)

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كرّمت مؤسسة التنمية الأسرية موظفيها المتميزين في حفل اللقاء السنوي لمريم محمد الرميثي، مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية بالموظفين، وذلك تحت شعار «بكم نتميز»، بحضور مدراء الدوائر والإدارات وموظفي المؤسسة.
جاء اللقاء السنوي بهدف تعزيز التواصل والتفاعل، والوقوف على آخر المستجدات، التي تعلي شأن المؤسسة وتعزّز دورها الرائد.
وتوجهت مريم محمد الرميثي، مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، بخالص الشكر والتقدير إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات»، على عطائها الجم، وإسهاماتها القيمة، ودعم سموها اللامحدود الذي يظل مصدر إلهام لموظفي المؤسسة ولجميع أفراد المجتمع.
ورحّبت الرميثي بالموظفين قائلة: «إن هذا اللقاء الخاص يتجدّد بكم كل عام، والذي نعتبره فرصة جيدة لتكريم جهودكم المتميزة التي يحتذى بها في خدمة الأسرة والمجتمع، ومناقشة ما أنجزتموه طوال العام الذي حققنا فيه نجاحاتٍ مشهودةٍ كان لها عظيم الأثر في تحقيق رؤية وتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، التي تقف خلف ما نحققه من إنجازاتٍ.. موجهةً وداعمةً بدعم لا محدودٍ لكل ما من شأنه تعزيز الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي في إمارة أبوظبي».

مؤسسة التنمية الأسرية
أبوظبي
مريم محمد الرميثي
فاطمة بنت مبارك
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