الشركات الوطنية تخطف الأضواء خلال «آيدكس» و«نافدكس»

هدى الطنيجي (أبوظبي)

شهدت فعاليات معرض الدفاع الدولي «آيدكس»، ومعرض الدفاع والأمن البحري «نافدكس» 2025، المقامة في مركز أدنيك أبوظبي، في اليوم الثاني إقبالاً واسعاً من شركات الأمن والدفاع التي حرصت على استعراض الحلول وتقنيات حفظ السلم والأمن الدوليين.

قدمت أروقة المعرضين منصة استثنائية لأحدث التقنيات والتطورات المتسارعة في مجال التقنيات البرية والبحرية والجوية وفي مجال التكنولوجيا الدفاعية وأحدث الحلول الأمنية التقنية المتقدمة والخبرات العالمية، التي ساهمت في تبادل المعرفة ونقل التكنولوجيا لتعزيز التعاون في مجالات الأنظمة المتطورة الدفاعية.

بدر 250

قالت صالحة الكشادي، مهندسة تكامل أنظمة من شركة «كالدس»: «كالدس» شركة إماراتية تعنى بمهام تصنيع وتطوير التكنولوجيا في الأنظمة الجوية والبحرية، ونستعرض في الجناح الخاص بالشركة المتواجد ضمن معرضي «آيدكس» و«نافدكس»، العديد من المنتجات البرية والجوية، منها: طائرة بدر 250، التي تعتبر أول طائرة حربية تدريبية قتالية إماراتية حديثة من آلياف الكربون، وذلك نتيجة لخفة وزنه ومتانته، تتضمن الطائرة إلكترونيات وأنظمة طيران متقدمة، وتصل الطائرة إلى أقصى ارتفاع تشغيلي يقدر بـ 35 ألف قدم، وأقصى سرعة 320 عقدة.

5 نسخ لآلية «مرعب»

قال المهندس مروان محمد، من شركة «ريسورس» للتصنيع: نحن شركة إماراتية، مقرنا في أبوظبي، نعمل في مجال الصناعات الدفاعية، منها تصنيع وتجميع الآليات الخفيفة والقتالية أو نواع الأسلحة والذخائر، حيث تتمثل مشاركتنا في معرضي «آيدكس ونافدكس» في عرض مجموعة من الآليات، منها 5 نسخ لآلية «مرعب» المطورة التي تتواجد منها الصغيرة لمهام المراوغة والحماية للركاب، التي تم تحديثها في العامين الماضيين، والقابلة إلى تركيب كافة النظم الدفاعية الحديثة عليها، منها: الرشاش الخفيف والثقيل، والتي لها القدرة كذلك على التحميل العالي للذخائر العسكرية والرشاشات وأجهزة الرادار وأجهزة القنص والطائرات من دون طيار ونظم التعقب لتلبي احتياجات المستخدم، وهناك خيارات أخرى لهذه الآلية.

ناقلة الدبابات

قال خليفة الكتبي، من شركة «درويش بن أحمد وأولاده»: نشارك اليوم ضمن معرضي «آيدكس ونافدكس»، عبر استعراض عدد من الآليات الحديثة، أهمها سيارة متعددة الأغراض يمكن أن يتم استخدامها للمهام الأمنية وغيرها على سبيل المثال الإسعاف والإطفاء، وكذلك تم تقديم آلية عبارة عن ناقلة للدبابات للمهام العسكرية وأخرى يمكنها المشي في مختلف المواقع البرية والجبلية والوعرة والرملية.

العجلة المسيرة

قال فيتا علي، ممثل الشركة الحكومية الأوكرانية الخاصة بتصدير واستيراد المنتجات العسكرية: «نقدم خلال معرضي «آيدكس ونافدكس» أنواعاً مختلفة من المنتجات المتعلقة بمهام الجيش الأوكراني، منها: العجلة المسيرة المستخدمة في الاستخبارات والأغراض القتالية وأنواع مختلفة من الطائرات المسيرة القابلة لقصف القنابل على مدى 20 كيلومتراً، ونعرض القنابل المختلفة القابلة للاستخدام في الطائرات المسيَّرة، منها المتفجرات المشكلة ضد المدرعات.

أنظمة الهاون

قال أحمد ياسر، من شركة ميلينيوم البريطانية: «نستعرض خلال مشاركتنا في معرض آيدكس 7 منتجات، منها أنظمة الهاون ومسيّرات الأرض والجو والبحر، حيث يتمثل نظام الهاون بجهاز متخصص يتم وضعه على أي مركبة، وخلال 10 ثوانٍ يعمل الجهاز من خلال تحديد الهدف والزوايا، ويسمح بإطلاق الذخائر قبل وصول أول ذخيرة للهدف، ويتم إطلاق عدد 7 إلى 8 ذخائر، وهذا دليل على سرعة عملية الإطلاق».

الوحش الكاسر

قال المهندس راتب أبو الراغب، رئيس دائرة المبيعات واستراتيجية الأعمال، المتحدث الرسمي باسم المركز الأردني للتصميم والتطوير: «مع افتتاح معرضي آيدكس ونافدكس، نشارك بالجناح الأردني عبر عرض مجموعة من الحلول الخاصة بالأنظمة الأرضية، وتكامل الأنظمة، منها آلية الوحش الكاسر، التي تحمل مجموعة من الأنظمة الخاصة بقوة النار وأنظمة التشويش والرادار والكشف من خلال الكاميرات الحرارية».

وذكر أنه يتم كذلك استعراض عدد من الذخائر، منها الذخيرة الصغيرة والمتوسطة والكبيرة التي يتم إنتاجها بمصانعنا في الأردن، وفضلاً عن قطع مختلفة من المسدسات والملابس والسترات الواقية، ونقدم مجموعة من المناظير الليلية والحرارية المتخصصة بالمشاهدة عن بُعد للصواريخ المتعددة، وطورنا عمليات التخطيط للمعارك بطريقة الديجيتال، ولدينا العديد من المهارات في مجال الأمن السيبراني والتشفير، وغيرها من الحلول.

متعددة الاستخدام

قال المهندس أيمن دعبول، من شركة سينارجي للصناعات الدفاعية التركية: «نشارك ضمن أروقة معرضي «آيدكس ونافدكس» المقامين في أبوظبي، واللذين يضمان في أجنحتهما نخبة مميزة من الشركات الوطنية والعالمية المختصة في صناعة مختلف المعدات العسكرية والدفاعية، ونحن اليوم نستعرض عدداً من الحلول الأمنية، منها إنتاج مختلف أنواع الذخائر متوسطة المعيار، منها المضادة للطائرات والدروع وقذائف الهاون، وغيرها».

وأكد أن الحدث العالمي الذي تشارك به مختلف الجهات المعنية في تقنيات الأمن والدفاع، يعد منصة مهمة لتبادل الخبرات والمعرفة للتطوير من الأنظمة الأمنية المستخدمة في المجالات العسكرية والدفاعية، وحلقة وصل بين الخبراء والمعنيين كافة في هذا الجانب.