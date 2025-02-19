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حكام الإمارات يهنئون ملك الأردن بمناسبة نجاح العملية الجراحية

حكام الإمارات
19 فبراير 2025 11:42

بعث صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برقيات تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لجلالته والتي تكللت بالنجاح، داعين المولى عز وجل أن يمتعه بدوام الصحة العافية، والعمر المديد، ومتمنين للمملكة الأردنية الهاشمية وشعبها الشقيق مزيداً من التقدم والازدهار والأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة للملك عبد الله الثاني.

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كما بعث سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي، نائب حاكم عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، برقيتات تهنئة مماثلة إلى صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين.

المصدر: وام
الملك عبدالله الثاني
المملكة الأردنية الهاشمية
الأردن
حكام الإمارات
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