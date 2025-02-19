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رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض «آيدكس 2025»

رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض «آيدكس 2025»
19 فبراير 2025 21:43

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم معالي جويدو كروسيتو وزير دفاع الجمهورية الإيطالية.. وذلك على هامش فعاليات معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2025» التي تعقد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض«أدنيك»، وبحث سموه ووزير الدفاع الإيطالي علاقات التعاون بين البلدين في المجالات الدفاعية.. كما تطرق اللقاء إلى أهمية معرض «آيدكس» بما يمثله من منصة دولية مهمة للشركات والجهات الدفاعية المتخصصة من مختلف دول العالم لعرض ابتكاراتها والتعرف على آخر ما توصلت إليه الصناعات الدفاعية في العالم.

حضر اللقاء كل من، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة، ومعالي محمد بن مبارك المزروعي وزير دولة لشؤون الدفاع، ومعالي يوسف العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة.

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وكان صاحب السمو رئيس الدولة قد قام بجولة في معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2025» شملت عدداً من المنصات والأجنحة المشاركة في المعرض اطلع سموه خلالها على أبرز ما تقدمه من أنظمة وحلول تكنولوجية مبتكرة في مجال الصناعات الدفاعية.

رافق سموه خلال الجولة.. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة، ومعالي فيصل عبد العزيز البناي مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي رئيس أركان القوات المسلحة.

المصدر: وام
آيدكس
الإمارات
محمد بن زايد
إيطاليا
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