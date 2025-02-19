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علوم الدار

«نافدكس» .. «الفتان» تعرض 3 زوارق مبتكرة متعددة المهام

«نافدكس» .. «الفتان» تعرض 3 زوارق مبتكرة متعددة المهام
20 فبراير 2025 01:30

أبوظبي (الاتحاد)

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آيدكس ونافدكس
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استعرضت شركة الفتان لصناعة السفن، خلال مشاركتها في معرض الدفاع والأمن البحري «نافدكس»، أحدث منتجاتها البحرية المبتكرة، وتتضمن 3 زوارق بحرية متعددة المهام.
وقال مسفر ناصر الكربي، مدير عام الشركة: «إن الزوارق الثلاثة يتراوح طولها ما بين 13.5 و20 متراً، وتتضمن العديد من التقنيات المتطورة التي تمكنها من أداء مهام متعددة بكفاءة عالية».
وأشار إلى أن الزورق الأول يبلغ طوله 20 متراً، وهو مخصص للقوات الخاصة، والزورق الثاني مخصص لمهام الدورات الساحلية، ويبلغ طوله 18 متراً، بينما الزورق الثالث يبلغ طوله نحو 13.5 متر، ومخصص لعمليات نقل الأفراد.
وأكد الحرص على المشاركة بشكل دوري في «آيدكس» و«نافدكس»، واستعراض أحدث الابتكارات في قطاع الصناعات البحرية، مشيراً إلى التنوع الذي تتسم به منتجات الشركة لتلبية احتياجات العملاء.
وأشار إلى أن معرض «آيدكس» منصة مهمة تظهر مدى التطور الذي وصلت إليه الصناعات الدفاعية الوطنية، سواء في القطاع البحري أو الجوي أو البري، مؤكداً أن العالم ينظر بتقدير إلى ما حققته الدولة من تقدم في هذا المجال.

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