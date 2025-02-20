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التعليم والمعرفة

دراسة: الأنهار الجليدية تفقد 273 مليار طن من الجليد سنوياً

نهر جليدي في سويسرا (أرشيفية)
20 فبراير 2025 10:09

فقدت الأنهار الجليدية حول العالم مجتمعة 6542 مليار طن من الجليد بين عامي 2000 و2023، مما أدى إلى ارتفاع مستوى سطح البحر بمقدار 18 مليمتراً، وفقا لدراسة تحليلية نشرت يوم الأربعاء. وخلال هذه الفترة، فقدت الأنهار الجليدية 273 مليار طن من الجليد سنويا في المتوسط، وفقا لدراسة نشرت في مجلة نيتشر كجزء من مشروع مقارنة توازن الكتلة الجليدية (جلامبي).
وقال عالم الجليد مايكل زيمب، الذي شارك في قيادة الدراسة: "لوضع الأمر في منظور، فإن 273 مليار طن من الجليد تعادل ما يستهلكه سكان العالم بالكامل خلال 30 عاما، بافتراض استهلاك ثلاثة لترات للفرد يوميا".

ويعد مشروع "جلامبي" مبادرة بحثية دولية رئيسية تشرف عليها خدمة مراقبة الأنهار الجليدية العالمية، والتي تستضيفها جامعة زيورخ. وشارك في المشروع مئات الباحثين من جميع أنحاء العالم، حيث جمعوا بيانات متنوعة من قياسات ميدانية واستخدموا أدوات مثل الأقمار الصناعية البصرية والرادارية والليزرية والجاذبية لإنشاء سلسلة زمنية سنوية لتغير الكتلة الجليدية لجميع مناطق الأنهار الجليدية في العالم بين عامي 2000 و.2023 .ووجد الباحثون أنه منذ عام 2010، فقدت الأنهار الجليدية حوالي 5% من إجمالي حجمها، حيث خسر وسط أوروبا وحده 39% من جليدها، بينما فقدت مناطق مثل جزر القارة القطبية الجنوبية وما تحت القطب الجنوبي حوالي 2%.

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المصدر: وكالات
الأنهار الجليدية
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