علي النعيمي يلتقي وفداً من الكونغرس الأميركي يزور إسرائيل

التقى معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، وفداً من الكونغرس الأميركي، خلال زيارة عمل مشتركة تم تنسيقها من قبل «الأيباك» يقوم بها الوفد إلى دولة إسرائيل.

وجرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية، وجهود البلدين الصديقين لتعزيزها في المجالات كافة، بما يحقق مصالحهما المتبادلة، ويسهم في صون السلم والأمن الدوليين.

كما تطرق معاليه إلى أهمية وضع التشريعات اللازمة التي تعزز قيم التعايش، وتجرم خطاب الكراهية، وأهمية الدبلوماسية البرلمانية في تقوية العلاقات الثنائية.

واستعرض معاليه خلال لقائه وفد الكونغرس الأميركي عدداً من الموضوعات المتصلة بجهود البلدين الصديقين لإرساء دعائم السلام في المنطقة ودعم تطلعات شعوبها في التنمية المستدامة.

حضر اللقاء، سعادة محمد محمود آل خاجة، سفير دولة الإمارات لدى دولة إسرائيل، وسعادة سارة فلكناز، عضو المجلس الوطني الاتحادي والوفد المرافق.