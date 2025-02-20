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علوم الدار

30 قارئاً يحيُون فعاليات «رمضان عجمان 19»

مريم المعمري وعدد من أعضاء اللجنة خلال المؤتمر الصحفي (من المصدر)
21 فبراير 2025 01:11

آمنة الكتبي (عجمان) 

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أعلنت اللجنة المنظمة لفعاليات «رمضان عجمان.. تقوى وإيمان» تفاصيل الدورة الـ 19 من الفعالية، والتي تقام بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وبرعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، وتتضمن الفعالية سلسلة من الأنشطة الدينية والثقافية، التي ستقام على مدار أيام شهر رمضان المبارك.
وكشفت مريم المعمري، رئيسة اللجنة العليا للفعاليات، خلال مؤتمر صحفي عقد أمس، أن الدورة الحالية تستضيف 30 قارئاً من داخل الدولة ومن مختلف الدول العربية، بالإضافة إلى نخبة من المحاضرين الذين سيقدمون محاضرات دينية باللغة العربية في مسجد آمنة الغرير وباللغات الأخرى للجاليات في مسجد الشيخ زايد، بهدف نشر الوعي وتعزيز القيم الإسلامية، كما تتضمن الفعاليات النسخة الأولى من «مسابقة الشيخة آمنة الغرير للصوت الحسن»، التي تهدف إلى اكتشاف ودعم المواهب الشابة في تلاوة القرآن الكريم وفق أحكام التجويد.  
وأضافت: «بدأت المسابقة في مرحلتها الأولى خلال شهر يناير الماضي، وشهدت مشاركة 700 متسابق ضمن فئات مختلفة، بإشراف لجنة تحكيم متخصصة، وتأهل للمرحلة النهائية 30 متسابقاً سيتنافسون خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان بعد صلاة التراويح في مسجد الشيخة آمنة الغرير»، مشيرة إلى أن الفعاليات تعتمد على جهود أكثر من 120 متطوعاً ومتطوعة، الذين يسهمون في تنظيم الحضور داخل المساجد، وضمان انسيابية الدخول والخروج.  وأكدت المعمري، أن رمضان عجمان أصبح رمزاً يعكس روح التسامح والتآخي بين أفراد المجتمع، حيث تسعى الإمارة إلى تقديم أجواء رمضانية مميزة، تعكس ثقافتها وتراثها، وتعزز قيم التعايش بين مختلف الجنسيات والثقافات المقيمة على أرضها.

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