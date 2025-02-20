الجمعة 21 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تفاهم بين «إيدج» و«بوينت تريدينج»

تفاهم بين «إيدج» و«بوينت تريدينج»
21 فبراير 2025 01:11

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
5 قوافل مساعدات إماراتية تصل قطاع غزة ضمن عملية "الفارس الشهم 3"
«أبيض الناشئين» يخسر أمام السويد في «الودية الثانية»
آيدكس ونافدكس
تابع التغطية كاملة

وقّعت «ترست»، الشركة الرائدة في مجال الأمن والدفاع الوطني، والتابعة لمجموعة «إيدج»، مذكرة تفاهم مع مجموعة «بوينت تريدينج»، الشركة الأسترالية الرائدة في توفير المعدات والخدمات الحيوية لمهام الدفاع، والأمن الوطني، وإنفاذ القانون وخدمات الطوارئ في أستراليا والعالم.
وبموجب الاتفاقية، تتعاون «ترست» ومجموعة «بوينت تريدينج» لتوريد نظارات الرؤية الليلية، ما يسهم في تعزيز القدرات التشغيلية، وضمان نجاح المهام. 
وتم توقيع مذكرة التفاهم من قبل عمر الزعابي، رئيس قطاع التجارة ودعم المهام في مجموعة إيدج، وأفنير كلاين، الرئيس التنفيذي لمجموعة بوينت تريدينج، وبحضور رضوان جدوت، سفير أستراليا لدى دولة الإمارات، والدكتور جاسم الزعابي، نائب الرئيس لتطوير الأعمال لشركة ترست، والدكتور عبد المنعم الشحي، الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات في ترست، ووفد من قبل السفارة الأسترالية.

إيدج
مجموعة إيدج
الإمارات
آيدكس
معرض آيدكس
نافدكس
معرض نافدكس
معرض الدفاع البحري نافدكس
معرض الدفاع الدولي
مؤتمر الدفاع الدولي
معرض ومؤتمر الدفاع الدولي
آخر الأخبار
5 قوافل مساعدات إماراتية تصل قطاع غزة ضمن عملية "الفارس الشهم 3"
علوم الدار
5 قوافل مساعدات إماراتية تصل قطاع غزة ضمن عملية "الفارس الشهم 3"
اليوم 12:39
«أبيض الناشئين» يخسر أمام السويد في «الودية الثانية»
الرياضة
«أبيض الناشئين» يخسر أمام السويد في «الودية الثانية»
اليوم 12:30
أسعار النفط
اقتصاد
أسعار النفط تواصل مكاسبها وسط توقعات بقوة الطلب
اليوم 12:09
«الإمارات» يواجه «جهانجيري» في ختام كأس دبي الذهبية للبولو
الرياضة
«الإمارات» يواجه «جهانجيري» في ختام كأس دبي الذهبية للبولو
اليوم 12:00
ليفاندوفسكي آخر الضحايا.. «العقلية الألمانية» تفرض «الانضباط» في برشلونة
الرياضة
ليفاندوفسكي آخر الضحايا.. «العقلية الألمانية» تفرض «الانضباط» في برشلونة
اليوم 12:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©