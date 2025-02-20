تفاهم بين «إيدج» و«بوينت تريدينج»

أبوظبي (الاتحاد)

وقّعت «ترست»، الشركة الرائدة في مجال الأمن والدفاع الوطني، والتابعة لمجموعة «إيدج»، مذكرة تفاهم مع مجموعة «بوينت تريدينج»، الشركة الأسترالية الرائدة في توفير المعدات والخدمات الحيوية لمهام الدفاع، والأمن الوطني، وإنفاذ القانون وخدمات الطوارئ في أستراليا والعالم.

وبموجب الاتفاقية، تتعاون «ترست» ومجموعة «بوينت تريدينج» لتوريد نظارات الرؤية الليلية، ما يسهم في تعزيز القدرات التشغيلية، وضمان نجاح المهام.

وتم توقيع مذكرة التفاهم من قبل عمر الزعابي، رئيس قطاع التجارة ودعم المهام في مجموعة إيدج، وأفنير كلاين، الرئيس التنفيذي لمجموعة بوينت تريدينج، وبحضور رضوان جدوت، سفير أستراليا لدى دولة الإمارات، والدكتور جاسم الزعابي، نائب الرئيس لتطوير الأعمال لشركة ترست، والدكتور عبد المنعم الشحي، الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات في ترست، ووفد من قبل السفارة الأسترالية.