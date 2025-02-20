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علوم الدار

اتفاقية استراتيجية لتعزيز التعاون في القطاع الدفاعي بين الإمارات والسعودية

خلال توقيع الاتفاقية (من المصدر)
21 فبراير 2025 01:12

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت كل من شركة «جلوبال إيروسبيس لوجيستكس» (جال) والمركز العسكري المتقدم للصيانة والإصلاح والعَمرة (أمرك) عن توقيع اتفاقية تاريخية مع شركة «بان نسما» المحدودة، إحدى شركات مجموعة عذيب القابضة، وذلك خلال فعاليات مؤتمر ومعرض الدفاع الدولي «آيدكس 2025». تعزز الاتفاقية سبل التعاون لتقديم الخدمات المتطورة لصيانة وإصلاح وعَمرة الطائرات، كما ترسخ التزام كافة الأطراف تجاه نمو القطاع على المدى الطويل.
يجمع الاتفاق بين خبرات ثلاث من الشركات الرائدة في القطاع لتمكين المشغلين في المملكة العربية السعودية من الاستفادة من أرقى المرافق المتقدمة للصيانة والإصلاح والعَمرة، فضلاً عن تطوير البرامج المتخصّصة والشاملة للطائرات المروحية والطائرات ذات الأجنحة الثابتة بهدف تحسين كفاءة التكلفة وتعزيز الجاهزية التشغيلية.
وإلى جانب أثرها على عمليات الطيران، ترسّخ الشراكة الروابط الوثيقة والثقة المتبادلة بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزّز الرؤية المشتركة للتعاون بين البلدين الشقيقين.
وقال محمود الحاي الهاملي، الرئيس التنفيذي لشركة جال: «نحن سعداء بالتعاون مع شركة بان نسما لتوظيف خبراتنا في مجال الصيانة في الإمارات العربية المتحدة، ولتقديم خدمات مماثلة للعملاء في المملكة العربية السعودية. تمثل هذه الاتفاقية إنجازاً بالغ الأهمية، باعتبارها أول شراكة لنا لتقديم خدماتنا في المملكة، كما تؤكد على أهمية هذا التعاون ودوره المثير في تعزيز القدرات الدفاعية الإقليمية، وترسيخ مكانة الشرق الأوسط باعتبارها مركزاً للتميز في صناعة الطيران».

القدرات المتخصّصة
ومن جانبه، قال جاسم المرزوقي، الرئيس التنفيذي لشركة «أمرك»: «يشكّل هذا التحالف بين «أمرك» و«جال» و«بان نسما»، انطلاقة جديدة نحو تعزيز القدرات المتخصّصة في صيانة وإصلاح وعمرة الطائرات على مستوى المنطقة. ومن خلال توظيف خبراتنا المشتركة، والتقنيات المتقدمة، والمرافق المتطورة، نعمل على وضع معايير جديدة للابتكار، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، وتعزيز جاهزية المنظومات.

جاهزية 
أكد اللواء المتقاعد سعد بن عمر البيز، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات عذيب وشركة بان نسما، على أهمية هذا الاتفاق وقال: «عندما تعقد الشركات المرموقة مثل بان نسما وجال وأمرك شراكات استراتيجية، فإن ذلك يؤدي إلى دعم الابتكار وتحسين الإنتاجية ولعب دور بارز في رفع مستوى الجاهزية والكفاءة وتخفيض التكاليف المترتبة على عملائنا».

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