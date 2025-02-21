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علوم الدار

سعود بن صقر يستقبل الرئيس التنفيذي لمجموعة «أكور»

سعود بن صقر يستقبل الرئيس التنفيذي لمجموعة «أكور»
21 فبراير 2025 18:21

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد اليوم، دنكان أورورك الرئيس التنفيذي لمجموعة «أكور» لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ، وذلك بحضور راكي فيليبس الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة. 
واطلع صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، خلال اللقاء، على خطط المجموعة التنموية في دولة الإمارات، ومسيرتها الرائدة في قطاع السياحة والضيافة العالمي.

وأشار سموه إلى حرص رأس الخيمة على تعزيز قطاع السياحة والضيافة وجذب الاستثمارات العالمية التي تسهم في تعزيز الاقتصاد، مؤكداً أن الإمارة تواصل مسيرتها التنموية الشاملة لتطوير بنية تحتية سياحية متكاملة لاستقطاب الزوار من مختلف أنحاء العالم.

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وعبر دنكان أورورك عن بالغ تقديره لرؤية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي الطموحة، لجعل رأس الخيمة وجهة مفضلة للسياحة والاستثمار إقليمياً وعالمياً، مشيداً بمسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الإمارة في مختلف القطاعات، وأكد حرص مجموعة «أكور» على توسيع استثماراتها في المنطقة.

المصدر: وام
سعود بن صقر القاسمي
حاكم رأس الخيمة
مجموعة أكور
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