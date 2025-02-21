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خالد بن محمد بن زايد يزور حميد محمد بخيت الكتبي في منطقة العين

خالد بن محمد بن زايد يزور حميد محمد بخيت الكتبي في منطقة العين
21 فبراير 2025 19:19

زار سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، حميد محمد بخيت الكتبي، في منطقة الريف في مدينة العين.

ورحّب الكتبي وأفراد أسرته وجمع من المواطنين وأعيان المنطقة بسموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، معبّرين عن سعادتهم بزيارة سموّه، وتقديرهم لاهتمامه بالتواصل الدائم مع أبناء الوطن، حرصاً على ترسيخ قيم الترابط والتماسك المجتمعي التي يتميّز بها المجتمع الإماراتي.

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وتبادل سموّه مع الحضور الأحاديث الودية التي تُجسِّد عمق العلاقات الوطيدة التي تجمع القيادة الحكيمة بأبناء الوطن، وتعكس نهجها في التواصل مع المواطنين لتعزيز أواصر النسيج المجتمعي لدى أبناء الإمارات.

رافق سموّه، خلال الزيارة، معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، ومعالي محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة البلديات والنقل - أبوظبي، ومعالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ومعالي الدكتور عبدالله حميد الجروان، رئيس دائرة الطاقة - أبوظبي، ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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