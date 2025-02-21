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منصور بن زايد يلتقي رئيس تركمانستان في عشق آباد

منصور بن زايد يلتقي رئيس تركمانستان في عشق آباد
21 فبراير 2025 21:40

التقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، اليوم في العاصمة التركمانية عشق آباد، فخامة سردار بردي محمدوف، رئيس جمهورية تركمانستان الصديقة.

ونقل سموه تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، إلى فخامة رئيس جمهورية تركمانستان وتمنيات سموه لتركمانستان قيادةً وشعباً بمزيدٍ من التقدم والازدهار.

وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، عمق العلاقات التاريخية بين دولة الإمارات وجمهورية تركمانستان الصديقة، مشيرًا إلى حرص قيادة البلدين على تعزيز التعاون في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة ويدفع بالعلاقات الثنائية نحو المزيد من التطور والنماء.

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وتناول اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وتركمانستان، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين، كما تبادل سموه مع الرئيس التركماني وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتلقى سموه دعوة رسمية من فخامة رئيس جمهورية تركمانستان، موجهة إلى صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، للمشاركة في المنتدى الدولي المكرس لعام السلام والثقة الدولي، والمقرر انعقاده في عشق آباد في 12 ديسمبر 2025.

كان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان قد وصل إلى جمهورية تركمانستان في وقت سابق اليوم وكان في استقباله فخامة قربانقلي بردي محمدوف، الزعيم الوطني للشعب التركماني ورئيس مجلس الشعب بجمهورية تركمانستان.

المصدر: وام
سردار بردي محمدوف
تركمانستان
منصور بن زايد
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