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علوم الدار

تحسينات مرورية حول مدارس أبوظبي

المشروع يتضمن تحسينات لأرصفة وممرات عبور المشاة (من المصدر)
22 فبراير 2025 01:12

هالة الخياط (أبوظبي)

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ينفذ مركز النقل المتكامل «أبوظبي للتنقل» بالتعاون مع بلدية مدينة أبوظبي المرحلة الثانية من مشروع التحسينات المرورية حول المدارس، بهدف تعزيز كفاءة معايير السلامة المرورية للمناطق المحيطة بالمدارس في أبوظبي وضواحيها.
وأوضح «أبوظبي للتنقل» لـ«الاتحاد» أن المشروع تم تقسيمه إلى 5 حزم، ويستهدف مدارس في مختلف المناطق في مدينة أبوظبي، مثل: جزيرة أبوظبي، مدينة خليفة، بني ياس، الشوامخ، الشامخة، الوثبة، الفلاح، والباهية.
ويأتي تنفيذ المشروع ضمن إطار التزام الجهات المعنية في مدينة أبوظبي بتوفير بيئة تعليمية آمنة للطلبة، وأولياء أمورهم والكادر التعليمي، وللسائقين العابرين لهذه المناطق الاستراتيجية.
وبين «أبوظبي للتنقل» أن المشروع يتضمن تحسينات لأرصفة وممرات عبور المشاة، تحسينات للمداخل والمخارج، تحسينات على مواقف المركبات لكافة الاستخدامات كمواقف الحافلات المدرسية وأولياء الأمور والموظفين، بما يحقق سلامة مرتادي المدارس من طلاب وزوار وتخفيف الازدحامات المرورية خلال ساعات الذروة.
وأوضح «أبوظبي للتنقل» أنه يتم تحديد المناطق المستهدفة لتنفيذ التحسينات المرورية يكون بناءً على الأحجام المرورية والازدحامات حول المدارس، وحالة السلامة المرورية لمرتاديها.
وأكد «أبوظبي للتنقل» مواصلة جهوده لتعزيز معايير الاستدامة وجودة الحياة، من خلال تنفيذ المشاريع التطويرية والتحسينية في مختلف المناطق الواقعة ضمن نطاقها الجغرافي، حفاظاً على البنية التحتية، وتعزيزاً للمظهر الجمالي، بما يواكب النهضة الحضارية والعمرانية التي تشهدها أبوظبي. 
ودعا «أبوظبي للتنقل» السائقين إلى توخي الحيطة والحذر لدى عبورهم مناطق المدارس، والالتزام بالسرعات المحددة، والتقيد بالعلامات المرسومة على الأرض، واللوحات الإرشادية؛ وذلك لتعزيز سلامة الطلبة وحمايتهم من أي حوادث.
وحث المركز أولياء أمور الطلبة على تثقيف أبنائهم بشأن الالتزام بمناطق العبور الآمنة من المدارس وإليها، وتشجيعهم على اتباع التعليمات الصحيحة بشأن عبور الشوارع حفاظاً على صحتهم وسلامتهم العامة.

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