شرطة دبي تدعو للإبلاغ عن الممارسات السلبية

دبي (الاتحاد)

دعت القيادة العامة لشرطة دبي أفراد المجتمع إلى الإبلاغ عن الممارسات السلبية، ومنها توزيع أو إلصاق بطاقات الترويج لخدمات التدليك «المساج» في المناطق العامة، وذلك عبر الاتصال على الرقم المجاني 901 أو عبر خدمة «عين الشرطة» المُتوفرة على تطبيق شرطة دبي على الهواتف الذكية.

جاء ذلك في إطار حرص شرطة دبي على مكافحة المظاهر والممارسات السلبية المتمثلة في قيام مُخالفين للقانون بتوزيع بطاقات المساج، والعمل على ضبطهم، حرصاً منها على الحد من الأنشطة المخالفة والمحظورة، التي من شأنها المساس بأمن وسلامة أفراد المجتمع.

وأكدت شرطة دبي أنها أغلقت 4 مطابع لمخالفتها القوانين في طباعة بطاقات المساج، وذلك في إطار مكافحتها هذه الممارسات السلبية بالتعاون مع شركائها، مُحذرة كل من يتعامل مع المطابع لطباعة هذا النوع البطاقات بتعرضه للمساءلة القانونية.

كما حذرت شرطة دبي من التواصل مع الأرقام المُتوفرة على بطاقات المساج، مبينة أن التواصل مع هذه الأرقام قد يعرض الشخص إلى خطر السرقة أو الابتزاز من العاملين في تلك الأنشطة المُخالفة.

وأكدت شرطة دبي أن الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية شكلت فريقاً لتلقي بلاغات حول مختلف المظاهر أو الممارسات السلبية على مدار الساعة في إطار حرصها المستمر على حماية المجتمع وبسط الأمن والأمان في الإمارة، مُثنية في الوقت ذاته بدور أفراد المجتمع الشركاء في مكافحة المظاهر السلبية والقضاء عليها من خلال حرصهم على الإبلاغ عنها.

بلاغات

نبهت شرطة دبي إلى أن مركز الاتصال 901 المخصص للحالات غير الطارئة يستقبل البلاغات المُقدمة من أفراد الجمهور من خلال موظفين مُختصين يعملون على مدار 24 ساعة، ويحرصون على سرعة الاستجابة مع الحالات والبلاغات.

وأوضحت شرطة دبي أن خدمة «عين الشرطة» تُمكن مستخدمي تطبيق شرطة دبي الذكي من التواصل معها للإبلاغ عن أية تجاوزات أو سلوك أو أي تصرف من شأنه أن يضع مرتكبيه تحت طائلة القانون ليكون جميع أفراد المجتمع مسؤولين في الحفاظ على سلامته وأمنه، منوهةً إلى سهولة استخدام خدمة «عين الشرطة» حيث يمكن المستخدمين إرسال رسائل نصية أو صوتية أو فيديو أو صورة، كما يمكن لمستخدم هذه الخدمة تحديد موقعه أو موقع الحدث المُبلغ عنه.

ووجهت شرطة دبي شكرها إلى كافة الشركاء في مكافحة الممارسات والمظاهر السلبية في الإمارة، وجهودهم المبذولة في سبيل وضع خطط وبرامج تسهم في جعل دبي مدينة أمنة، إلى جانب الجهود المبذولة لتوعية محال المساج بعدم الترويج لمحالهم عن طريق توزيع بطاقات المساج على المركبات ومخالفة المحال غير الملتزمة.