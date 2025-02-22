الأحد 23 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«شرطة دبي» تنظم اليوم الرياضي للمدارس

المشاركون في الفعالية (من المصدر)
23 فبراير 2025 01:08

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الإمارات» بطل كأس دبي الذهبية للبولو
محمد بن راشد يكرم أوائل «صناع الأمل» في الوطن العربي اليوم

نظمت شرطة دبي ممثلة في مجلس الروح الإيجابية بالتعاون مع مركز شرطة القصيص ومجلس حماية، ومجلس سفراء الأمان، ومجلس تمكين أصحاب الهمم، والإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، والإدارة العامة لإسعاد المجتمع، والإدارة العامة للتدريب، وبالشراكة مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، فعاليات اليوم الرياضي للمدارس، وذلك في مدرسة أسماء بنت النعمان للتعليم الثانوي في الطوار، بمشاركة 580 طالبة.
وتضمن اليوم الرياضي مجموعة من الفعاليات، منها «الرماية»، وعزف للفرقة الموسيقية في شرطة دبي، وعرض للكلاب البوليسية، وعروض لرياضة التايكواندو والجوجيتسو، والايروبيك، وفعاليات للدراجات الهوائية، وألعاب ترفيهية، إلى جانب مشاركة دُمية الشرطية أمنة. 
ويأتي تنظيم اليوم الرياضي للمدارس في إطار إسعاد المجتمع، وتعزيز التواصل المجتمعي.
الحضور
حضر فعالية اليوم الرياضي، فاطمة الشحي نائب مدير مدرسة أسماء بنت النعمان للتعليم الثانوي، وفاطمة بوحجير، رئيس مجلس الروح الإيجابية، وعدد من الضباط والأفراد والموظفين من الإدارة العامة لإسعاد المجتمع ومجلس الروح الإيجابية ومركز شرطة القصيص. 
وفي الختام، كرمت فاطمة الشحي الحضور والمشاركين في اليوم الرياضي بشهادات تقدير ودروع.

شرطة دبي
دبي
شرطة القصيص
اليوم الرياضي
المدارس
آخر الأخبار
منح المرونة "للعمل عن بعد" يوم الجمعة للجهات الاتحادية خلال شهر رمضان
علوم الدار
منح المرونة "للعمل عن بعد" يوم الجمعة للجهات الاتحادية خلال شهر رمضان
اليوم 12:33
هل تستمر معاناة ليفربول في «ملعب الرعب» أمام مانشستر سيتي؟
الرياضة
هل تستمر معاناة ليفربول في «ملعب الرعب» أمام مانشستر سيتي؟
اليوم 12:30
"الاتحادية للموارد البشرية" تعلن ساعات العمل في شهر رمضان للجهات الاتحادية
علوم الدار
"الاتحادية للموارد البشرية" تعلن ساعات العمل في شهر رمضان للجهات الاتحادية
اليوم 12:14
ميسي يفتتح الدوري الأميركي بـ«تمريرتين حاسمتين»
الرياضة
ميسي يفتتح الدوري الأميركي بـ«تمريرتين حاسمتين»
اليوم 12:11
أرشيفية
التعليم والمعرفة
الصين تطلق قمراً صناعياً جديداً إلى الفضاء بنجاح
اليوم 11:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©