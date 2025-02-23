135 موقعاً لـ"إفطار صائم" في الشارقة

أعلنت جمعية الشارقة الخيرية، تجهيز 135 موقعًا وخيمة رمضانية لمشروع "إفطار صائم"، موزعة في مناطق إمارة الشارقة، تهدف إلى توزيع 900 ألف وجبة إفطار صائم على مدار أيام الشهر الكريم.

وقال عبدالله سلطان بن خادم، المدير التنفيذي للجمعية، أن اختيار مواقع الخيم الرمضانية في مناطق الإمارة، جاء نسبة للكثافة السكانية العالية، مؤكدا أن الجمعية وضعت خطة شاملة لتوزيع الوجبات في الأماكن المستهدفة، وهي تواصل العمل على مدار الساعة لتأمين نجاح حملة "إفطار صائم" التي تمثل جزءًا من جهودها المستمرة لتعزيز روح التكافل الاجتماعي.

وأضاف أن الجمعية نسقت مع الجهات المخولة لتوفير الوجبات الغذائية في مواقع وخيم الإفطار، مؤكدا أن اختيار الوجبات يتم بعناية فائقة، بحيث تراعي أعلى معايير السلامة الصحية؛ لضمان صحة وسلامة المستفيدين، واعتماد أدوات وحاويات متخصصة لنقل الوجبات إلى مواقع الإفطار، لضمان الحفاظ على جودتها وسلامتها أثناء عملية النقل والتوزيع.