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بتوجيهات حاكم عجمان.. "حميد بن راشد الخيرية" و"هيئة الأعمال الخيرية" تدعمان ‏غزة بـ 375 طنا من المواد الغذائية لشهر رمضان

بتوجيهات حاكم عجمان.. "حميد بن راشد الخيرية" و"هيئة الأعمال الخيرية" تدعمان ‏غزة بـ 375 طنا من المواد الغذائية لشهر رمضان
23 فبراير 2025 16:32

في إطار التزام دولة الإمارات بدورها الريادي في دعم الجهود الإنسانية والإغاثية، وبتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وبمتابعة حثيثة من سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، قامت مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية وهيئة الأعمال الخيرية العالمية بإرسال 375 طناً من المواد الغذائية الرمضانية والمستلزمات الصحية لدعم 15 ألف أسرة متضررة في قطاع غزة، وذلك ضمن عملية «الفارس الشهم 3» التي تنفذها دولة الإمارات لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة.

وبهذه المناسبة، أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، أن دولة الإمارات تواصل تقديم الدعم الإنساني لأشقائها في قطاع غزة، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وامتداداً لمسيرة العطاء التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وقال سموه: «تجسّد هذه المبادرة القيم الإماراتية الراسخة في التضامن الإنساني، وتؤكد حرص قيادتنا الرشيدة على مد يد العون للأشقاء في أوقات الأزمات، خصوصاً في شهر رمضان المبارك، حيث تتجلى معاني التآخي والتكافل». 

وشدد سموه على حرص صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي على المساهمة الفاعلة في عملية «الفارس الشهم 3»، من خلال دعم مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية وهيئة الأعمال الخيرية العالمية، تأكيداً على الدور الريادي لإمارة عجمان في العمل الإنساني، وتعاونها المستمر مع مختلف المؤسسات الخيرية في الدولة.

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من جانبه، أوضح سعادة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالله النعيمي، رئيس مجلس أمناء هيئة الأعمال الخيرية العالمية، أن هذه المبادرة تأتي تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة، وترسيخاً لنهج الإمارات في دعم الأشقاء، خصوصاً خلال شهر رمضان الذي تتجسد فيه قيم العطاء والرحمة.

وقال سعادته: «إن مشاركة هيئة الأعمال الخيرية العالمية في عملية «الفارس الشهم 3» تعكس قيم التضامن والتكاتف التي غرسها الآباء المؤسسون في نهج العمل الإنساني الإماراتي. وتُعَد هذه المساعدات رسالة محبة وأمل من شعب الإمارات لإخوتهم في غزة».

وأشار إلى أن المرحلة الأولى من قافلة المساعدات الجوية والبحرية قد انطلقت بالفعل نحو القطاع، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية والشركاء الإنسانيين، موضحاً أن إجمالي قيمة المساعدات المقدمة يصل إلى 14 مليون درهم، وتشمل طروداً غذائية وصحية، بالإضافة إلى مستلزمات العناية الطبية والإسعافات الأولية، واحتياجات النساء والأطفال، مما يسهم في التخفيف من معاناة الأسر المتضررة خلال الشهر الفضيل.

وتُعد عملية «الفارس الشهم 3» إحدى أبرز المبادرات الإنسانية الإماراتية التي تستهدف تقديم الإغاثة العاجلة للمتضررين في مختلف المناطق، في تأكيد جديد على التزام دولة الإمارات بنهجها الإنساني المستدام، وترسيخ قيمها القائمة على الخير والعطاء والتضامن مع الشعوب المتضررة.

المصدر: وام
مؤسسة حميد بن راشد الخيرية
الإمارات
عجمان
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