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علوم الدار

محمد بن راشد: توجنا صانع الأمل الفائز

محمد بن راشد: توجنا صانع الأمل الفائز
23 فبراير 2025 21:22

توج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الفائز بلقب صانع الأمل هذا العام.
وقال سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «ضمن حفل إنساني جميل.. توجنا الليلة صانع الأمل الفائز بعد استلام 26 ألف قصة لمبادرة صناع الأمل 2025».
وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «الفائز هو أحمد زينون من المغرب… نبارك له.. ونشد على يديه.. ووجهنا بتكريم جميع المتأهلين فائزين بنفس الجائزة».
وأوضح سموه «حفل صناع الأمل هو تظاهرة إنسانية.. تجسد معنى العطاء النبيل.. وتعمل على إلهام آلاف الشباب العربي ليكونوا فاعلين في مجتمعاتهم… إيجابيين في التعامل مع التحديات التي تواجههم.. مشاركين في نشر الخير للآخرين».

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