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علوم الدار

«قيادات دبي» تبدأ زيارة استراتيجية إلى شنجن الصينية

«قيادات دبي» تبدأ زيارة استراتيجية إلى شنجن الصينية
24 فبراير 2025 02:27

دبي (الاتحاد)

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ينظم المكتب التنفيذي بالتعاون مع غرف دبي، زيارة استراتيجية لقيادات دبي من 14 جهة حكومية إلى مدينة شنجن الصينية، تبدأ اليوم ولمدة 4 أيام، وتتضمن سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع مسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص، وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين في المدينة، إلى جانب زيارات ميدانية لوجهات ومؤسسات رائدة في مجالات التكنولوجيا، والابتكار، والاقتصاد الرقمي، والتخطيط الحضري، والنقل، والاستدامة، والطاقة.
وتجسد هذه الزيارة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في بناء قيادات قادرة على استشراف المستقبل، والاطلاع على أحدث الممارسات العالمية، واستلهام الأفكار المبتكرة التي تدفع عجلة التقدم في إمارة دبي، وتساهم في دعم موقع الإمارة ضمن أفضل مدن العالم، وتأتي الزيارة في إطار حرص إمارة دبي على تحقيق التميز من خلال ترسيخ ثقافة التعلُّم المؤسسي المستمر وتبادل المعارف والخبرات والاستفادة من تجارب المدن الرائدة عالمياً.
كما تأتي زيارة وفد قيادات دبي إلى مدينة شنجن الصينية نظراً لما تمثله هذه المدينة كنموذج عالمي في الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، بالإضافة إلى موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة، التي جعلتها مقراً للشركات الكبرى ومركزاً رائداً في الاقتصاد الرقمي والصناعات المستقبلية.
تهدف الزيارة إلى الاطلاع على أبرز التجارب الناجحة وأفضل الممارسات في مدينة شنجن، وتوليد أفكار مشاريع جديدة لإمارة دبي، وتوسيع آفاق التعاون في مجالات متعددة.
 
وأكد سعيد العطر، مدير عام المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية ترتبطان بعلاقات تاريخية واستراتيجية استثنائية، ويقدم البلدان نموذجاً متميزاً للارتقاء المستمر بمستويات التعاون، بما يعزز التنمية والازدهار الاقتصادي، مشيراً إلى أن زيارة قيادات دبي إلى مدينة شنجن تأتي في إطار الشراكة القوية بين البلدين لتوسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات. وقال: «برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تتميز دبي بأنها من أسرع مدن العالم تطوراً وتسعى للتعلم من كافة أنحاء العالم لتعزيز رحلة التطور».

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