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علوم الدار

سعود بن صقر يستقبل نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق راديسون

سعود بن صقر يستقبل نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق راديسون
24 فبراير 2025 14:46

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، اليوم، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، فيديريكو جي غونزاليس، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق راديسون، وذلك بحضور راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة.

واطلع صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، خلال اللقاء، على الخطط التنموية للمجموعة وعملياتها التشغيلية في الإمارة، ودورها الرائد في قطاع السياحة والضيافة العالمي.

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وأكد سموه أهمية التعاون مع الشركات العالمية الرائدة في مجال السياحة والضيافة، بما يسهم في تعزيز مكانة الإمارة على خارطة السياحة العالمية.

من جانبه، أعرب فيديريكو جي غونزاليس عن شكره وتقديره لدعم صاحب السمو حاكم رأس الخيمة المستمر لقطاع الضيافة، مؤكداً التزام مجموعة فنادق راديسون بتوسيع عملياتها في الإمارة، والمساهمة في دفع عجلة نمو القطاع السياحي والاقتصادي في رأس الخيمة.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
رأس الخيمة
سعود بن صقر القاسمي
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