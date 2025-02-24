الثلاثاء 25 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

دبي تنجز مسح دخل وإنفاق الأسرة 2024

دبي تنجز مسح دخل وإنفاق الأسرة 2024
24 فبراير 2025 16:47

اختتمت مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، التابعة لدبي الرقمية، بنجاح مسح دخل وإنفاق الأسرة 2024، والذي استمر عاما كاملا بمشاركة 5000 أسرة إماراتية وغير إماراتية، بالإضافة إلى الأسر الجماعية وتجمعات العمال، محققا معدل استجابة 87%.

ويهدف المسح، الذي يعد جزءا من المسح العام الذي ينفذه المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء على مستوى الدولة، إلى توفير بيانات دقيقة حول مستويات الدخل وأنماط الإنفاق في الإمارة لرسم الاستراتيجيات المستقبلية.

أخبار ذات صلة
«بيت الخير» تبدأ توزيع المير الرمضاني
إطلاق منصة الذكاء الاصطناعي «سلامة» في دبي

وأكد يونس آل ناصر الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، أهمية المسح في دعم عملية صنع القرار وصياغة استراتيجيات تتوافق مع أجندة دبي الاجتماعية 33، مشيرا إلى أن البيانات التي تم جمعها تمثل مرآة صادقة للواقع وتسهم في تحسين جودة الحياة.

وقد تميز المسح بشمولية عالية ودقة في جمع البيانات بجهود 105 مشاركين، مما يعكس الثقة المؤسسية والوعي المجتمعي بأهمية الإحصاءات في صنع القرار.

المصدر: وام
مسح دخل وإنفاق الأسرة
دبي
دبي الرقمية
آخر الأخبار
جيبيسون لاعب بورنموث يختار تمثيل كندا بدلاً من إنجلترا
الرياضة
جيبيسون لاعب بورنموث يختار تمثيل كندا بدلاً من إنجلترا
اليوم 12:36
طحنون بن زايد
علوم الدار
طحنون بن زايد يهنئ الكويت الشقيقة بمناسبة العيد الوطني
اليوم 11:26
30 عملاً فنياً لاتحاد المصورين العرب في "إكسبوجر 2025"
التعليم والمعرفة
30 عملاً فنياً لاتحاد المصورين العرب في "إكسبوجر 2025"
اليوم 11:25
رئيس الدولة ونائباه يهنئون أمير الكويت بمناسبة اليوم الوطني وذكرى تحرير بلاده
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون أمير الكويت بمناسبة اليوم الوطني وذكرى تحرير بلاده
اليوم 11:12
«أبيض الناشئين» يحصد برونزية «اتحادات كرة القدم»
الرياضة
«أبيض الناشئين» يحصد برونزية «اتحادات كرة القدم»
اليوم 11:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©