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علوم الدار

إعلان مواقع مدافع الإفطار في دبي خلال رمضان

إعلان مواقع مدافع الإفطار في دبي خلال رمضان
24 فبراير 2025 19:05

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي، اليوم، عن أماكن وجود مدافعها خلال شهر رمضان المبارك، موضحة أن هناك 8 مدافع ثابتة ستكون موزعة في مختلف أرجاء دبي، في حين سيكون هناك مدفع "رحال واحد" يتنقل طيلة الشهر الفضيل في 17 منطقة على مستوى الإمارة.

  • مواقع مدافع الإفطار في دبي خلال شهر رمضان
    مواقع مدافع الإفطار في دبي خلال شهر رمضان
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وأكد اللواء خبير راشد ثاني الغيثي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في شرطة دبي، في تصريح صحفي، أن مدفع رمضان سيظهر هذا العام بحلة جديدة، في إطار جهود شرطة دبي للحفاظ على الموروث الثقافي الإماراتي وتعزيز الأجواء الرمضانية.
وأعلن اللواء الغيثي أن إمارة دبي تضم سبعة مدافع ثابتة، إلى جانب "المدفع الرحال"، الذي شهد توسعًا هذا العام ليشمل 17 موقعًا، بعد إضافة منطقتين جديدتين إلى مسار المدفع الرحال، وهما نزوى وحديقة ند شما، وذلك بهدف تغطية أكبر عدد ممكن من المناطق وإتاحة الفرصة للمجتمع للاستمتاع بهذه العادة التراثية. 

  • مواقع مدفع الإفطار الرحال
    مواقع مدفع الإفطار الرحال

وأضاف أن شرطة دبي تسعى إلى تعزيز وعي الأجيال الجديدة بتاريخ مدفع رمضان ودوره في الإعلان عن موعد الإفطار، مشيرًا إلى أنه سيتم هذا العام تنفيذ مبادرة جديدة تتضمن تصميم مجسم كبير للمدفع يتم نقله بين مراكز التسوق في دبي، ليتيح للزوار فرصة التعرف على هذا الموروث التراثي عن قرب. 
كما ستُعرض لوحة جدارية توضح تاريخ المدفع، وبلد صناعته، ومراحل تطوره عبر السنوات، وآلية استخدامه.

المصدر: وام
شرطة دبي
مدفع رمضان
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