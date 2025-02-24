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علوم الدار

رئيس الدولة ورئيسة وزراء إيطاليا يشهدان تبادل اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين

رئيس الدولة ورئيسة وزراء إيطاليا يشهدان تبادل اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين
24 فبراير 2025 19:33

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومعالي جورجا ميلوني، رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية، اليوم، مراسم تبادل اتفاقيات ومذكرات تفاهم، بهدف تعزيز التعاون بين دولة الإمارات وإيطاليا، في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمعهما، وذلك في إطار «زيارة دولة» يقوم بها سموه إلى إيطاليا. 
وشملت الاتفاقيات والمذكرات المجالات التالية: الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى الطاقة والصحة والثقافة والتعليم والبحث العلمي والدفاع، بجانب النقل والفضاء والتعدين وبناء شراكات اقتصادية مع الدول الأفريقية، وغيرها من المجالات التي تفتح آفاقاً أوسع لمسار تطور العلاقات الاستراتيجية بين البلدين. 
تبادل الاتفاقيات والمذكرات كل من: معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، ومعالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، ومعالي محمد بن حسن السويدي، وزير الاستثمار، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، ومعالي محمد بن مبارك بن فاضل المزروعي، وزير دولة لشؤون الدفاع، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، وسالم المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، فيما تبادلها من الجانب الإيطالي الوزراء والمسؤولون المعنيون بهذه القطاعات.

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