رئيس الدولة: الإمارات حريصة على بناء جسور الشراكة مع إيطاليا

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إن الإمارات حريصة على بناء جسور الشراكة مع إيطاليا لتحقيق تطلعات شعبي البلدين نحو التقدم والازدهار.

وأضاف سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «بحثت اليوم في روما مع معالي جورجا ميلوني، رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية، علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات وإيطاليا والتعاون في المجالات التنموية ذات الأولوية للبلدين، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والثقافة والتجارة والاقتصاد وغيرها. الإمارات حريصة على بناء جسور الشراكة مع إيطاليا لتحقيق تطلعات شعبينا نحو التقدم والازدهار».

بحثت اليوم في روما مع معالي جورجا ميلوني رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية علاقات الشراكة الإستراتيجية بين الإمارات وإيطاليا والتعاون في المجالات التنموية ذات الأولوية للبلدين وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والثقافة والتجارة والاقتصاد وغيرها. الإمارات حريصة على بناء… pic.twitter.com/Y46YF0xIgI — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) February 24, 2025