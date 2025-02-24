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علوم الدار

نهيان بن مبارك يحضر حفل سفارة الكويت بمناسبة اليوم الوطني الـ 64

نهيان بن مبارك لدى حضوره الحفل (وام)
25 فبراير 2025 01:47

أبوظبي (وام)

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حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه جمال محمد الغنيم، سفير دولة الكويت لدى الدولة، بمناسبة اليوم الوطني الـ64 لدولة الكويت الشقيقة.
وحضر الحفل، الذي أقيم في فندق فيرمونت باب البحر بأبوظبي، الشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وعمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، وعدد من المسؤولين ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة. وأكد الغنيم، في كلمة له بهذه المناسبة، متانة أواصر الأخوة والوشائج الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين قيادة وشعباً، معرباً عن التطلع إلى بذل كل جهد وعمل من أجل الارتقاء بهذه العلاقات إلى آفاق أرحب وأوسع في جميع المجالات.

نهيان بن مبارك
الكويت
اليوم الوطني الكويتي
أبوظبي
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